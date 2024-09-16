В лицее № 39 Нижнего Тагила школьники сняли на видео избиение одноклассника

В Сети появилось видео, на котором три подростка в лицее № 39 Нижнего Тагила дают по очереди пощёчины своему сверстнику. На кадрах видно, как мальчика загнали в угол, он старается сдерживать слёзы и прикрывать лицо от ударов, но его руки убирают и продолжают бить по лицу.

Видео было опубликовано в сообществе Pikabu.ru, в посте мальчик рассказал о случившемся и попросил огласки. Как изданию Readovka рассказала бабушка пострадавшего, семье стало известно о случившемся только сейчас — сам ребёнок ничего не говорил, а видео его маме прислали сотрудники ПДН.

«Как сообщают в управлении образования Нижнего Тагила, между учащимися 8-го и 9-го классов лицея 39 произошёл конфликт. Проводится проверка правоохранительными органами и управлением образования. В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося инцидента. Принимаются меры для урегулирования конфликта», — сообщили в администрации города.

После публикации о нанесении телесных повреждений школьнику прокуратура Дзержинского района организовала проверку.

«Согласно публикации СМИ, 9 сентября текущего года около 11:00 в здании МАОУ лицей № 39 Нижнего Тагила трое подростков нанесли телесные повреждения в область лица ученику 8-го класса. По результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причинённого ему вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений школьнику», — рассказали в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«По данному факту в отделе полиции № 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" незамедлительно организовали проверку, в ходе которой были установлены участники конфликта, все учащиеся лицея: 13-летний потерпевший ученик 8 класса и трое его обидчиков, 9-классники 14-15 лет, все они опрошены. В настоящее время инспекторы ПДН продолжают работу с учащимися, выясняя истинную причину конфликта, так как подростки высказывают различные версии. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Помимо этого в образовательном учреждении будет проведена дополнительная профилактическая работа», — пояснили АН «Между строк» в тагильской полиции.