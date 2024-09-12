Все жильцы пострадавшего от взрыва газа дома на Вагонке получили выплаты на приобретение жилья

В Нижнем Тагиле все жители, пострадавшие при взрыве газа на улице Сибирской, получили денежную компенсацию на приобретение нового жилья. Как сообщает пресс-служба администрации города, последнее соглашение с собственниками подписано 11 сентября.

В ходе расселения пострадавших в предельно сжатые сроки мэрия заключила два договора социального найма жилого помещения, а также 79 соглашений на предоставление компенсационных выплат за жильё. На помощь пострадавшим из бюджета Свердловской области было выделено 316,24 млн рублей.

«67 собственников уже оформляют документы на новое жильё, которое они для себя подобрали. А 44 семьи уже провели сделки и занимаются переездом. Большинство приобретают квартиры недалеко от прежнего места жительства, чтобы не менять привычный для себя образ жизни», — рассказала начальник управления по учёту и распределению жилья Викторина Пырина.

Напомним, трагедия произошла 1 августа 2024 года на улице Сибирской, 81. На место ЧС приезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который подписал указ о выделении денежных средств пострадавшим от взрыва газа. Также был организован личный визит уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая помогла собственникам жилья решить многие вопросы.

Сразу после происшествия часть пострадавших жильцов переехали в ведомственную гостиницу «Уралвагонзавода» «Спортивная-1», которая являлась пунктом временного содержания. С 15 сентября в связи с окончанием расселения граждан «Спортивная-1» завершает свою работу в этом качестве.