В гостинице «Спортивная-1» рассказали о готовности к расселению пострадавших жильцов домов на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Как рассказала АН «Между строк» директор гостиничного комплекса «Спортивная-1» Ирина Шуткина, ещё вчера пострадавшие знали, что могут поселиться в у них номерах, но многие остались на месте происшествия, ждали друзей, родственников. Некоторые пострадавшие опасались мародёров, но, успокоившись, начали активно звонить и приходить, чтобы узнать информацию о свободных комнатах.

1 августа в гостиничный комплекс «Спортивная-1» заселилась только одна пожилая пара, которой сразу предоставили горячие питание и всё необходимое. «Уралвагонзавод» взял все расходы по обеспечению питания пострадавших на себя. В резервной гостинице «Спортивная-2» на данный момент постояльцев нет.

«К сожалению, не все номера оборудованы микроволновками, электрочайниками и утюгами. Огромное спасибо людям, которые несут бытовую технику, зная ситуацию. Руководство решает вопрос», — говорит директор.

Каждый номер гостиницы укомплектован кухонным гарнитуром, холодильником и кроватью. Также есть душ и балкон.

У самой управляющей гостиницей при взрыве газа пострадала знакомая пожилая пара. Семья пенсионеров проживала в первом подъезде обрушившегося дома, но на момент публикации их местонахождение неизвестно.

Сотрудники гостиницы отмечают, что общая беда сплотила тагильчан.

«Когда мы уже объявили, что сбор гуманитарной помощи приостановлен, люди всё равно продолжали нести продукты питания и вещи», — уточняют сотрудники гостиницы.

Также Ирина Шуткина отмечает, что никаких подселений в номера с проживающими не будет. Каждая потерпевшая семья будет жить в своём номере.