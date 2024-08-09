Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела личный приём с пострадавшими после взрыва газа в Нижнем Тагиле (ВИДЕО) 

Накануне, 8 августа, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела личный приём в администрации Дзержинского района Нижнего Тагила с жильцами дома № 81 на улице Сибирской.

Приём вели сотрудники аппарата уполномоченного, а также представители администрации города и прокуратуры Дзержинского района. Официально здание признано аварийным и подлежит сносу. Более 50 жильцов уже получили денежную компенсацию, ещё 11 продолжают принимать выплаты. Несмотря на работу муниципальных властей, некоторые вопросы получается решить только при личной встрече с Татьяной Мерзляковой.

Вначале Татьяна Георгиевна сообщила прокурору Дзержинского района информацию, что жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила просят проверить позицию прокуратуры в отношении трёх рабочих компании «ГАЗЭКС», обвиняемых по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Жители хотят подробнее разобраться в причинах трагедии, чтобы не пострадали невиновные люди», — уточнили АН «Между строк» в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

С тяжёлой ситуацией к Татьяне Георгиевне обратилась женщина, проживавшая в разрушенном 1-м подъезде. Тагильчанка не может оформить покупку квартиры, так как единственным собственником жилплощади был муж, который сильно пострадал при взрыве газа, получив множественные травмы, и сейчас находится на лечении в Центральной городской клинической больнице № 23 в Екатеринбурге. Ситуация отягощается тем, что муж физически не может оформить генеральную доверенность на жену для совершения сделок из-за серьёзных травм.

Также тагильчанка рассказала, что у супруга есть действующий кредит, который необходимо платить, но реквизиты для оплаты женщина не знает.

«У мужа сейчас есть действующий кредит, который нужно платить. Но я не знаю пароль, и у меня нет доступа к информации по кредиту, сколько платить и какой остаток. Я пробовала оформить кредитные каникулы от своего лица, как жена, но мне было отказано», — рассказывает пострадавшая.

Омбудсмен взяла квартирный вопрос на контроль, а в отношении кредита посоветовала женщине написать просьбу для взятия дела в работу.

«Напишите просьбу, и мы решим проблему, они смогут помочь и дать информацию. Мы поработаем над этой ситуацией», — посоветовала омбудсмен.

Ещё одна пострадавшая женщина, находясь в браке, приобрела жильё в ипотеку вместе с мужем. Позже тагильчанка развелась, доля квартиры осталась закреплённой за бывшим супругом, который сейчас находится в зоне СВО и не выходит на связь. Проблема в том, что теперь пострадавшей необходимо две подписи в документе о признании дома аварийным. Но, к сожалению, связаться с бывшим супругом женщине не удалось.

Пострадавшая Ольга потеряла квартиру площадью 44 кв. метра и сейчас боится, что компенсации в размере 3,5 млн рублей не хватит на приобретение равноценного жилья в этом же районе. По её словам, цены на недвижимость недалеко от улицы Сибирской выросли чуть ли не в два раза, а на просмотр понравившейся квартиры нужно записываться в очередь.

На встрече одной из важных тем для обсуждения были банковские платежи, а именно: что делать собственнику, если квартира была куплена в ипотеку. С подобной ситуацией за помощью к Татьяне Георгиевне пришла тагильчанка Нина. Она купила для внуков квартиру в ипотеку. Сейчас женщина не понимает, как работает ипотечная страховка, будут ли у неё какие-то обременения от банка и сможет ли она приобрести новую квартиру уже не в ипотеку.

По вопросу утраченной ипотечной квартиры Нину успокоил председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн. Опытный юрист объяснил, что банки всегда страхуют себя от непредвиденных рисков, поэтому пострадавшая может быть спокойна.

Женщина также рассказала о своих переживания по поводу оформления новой квартиры без ипотеки. Из-за некоторых сложностей ситуацию взяли на контроль представители администрации города.

Каждый вопрос был рассмотрен, и в режиме реального времени сотрудники аппарата уполномоченного консультировали жителей и связывались по телефону с людьми, которые компетентны в том или ином вопросе: врачи, военные, представители банков и многие другие.



