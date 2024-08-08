Дом на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле снесут

В Нижнем Тагиле глава города Владислав Пинаев подписал постановление № 2081-ПА о признании пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81 аварийным и подлежащим сносу. Также мэр пообещал расселить всех жильцов, проживающих в многоэтажке.

По информации мэрии Нижнего Тагила, решение о сносе здания было принято во время обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций здания после ЧП. Экспертизу проводили специалисты архитектурно-строительного центра ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». Бригада приступила к полевым работам уже 3 августа, сразу по завершении поисково-спасательной операции. В ходе обследования были определены фактические схемы расположения элементов конструкций, проверено их соответствие имеющейся проектной документации, выявлены отклонения, повреждения, дефекты элементов и узлов конструкций.

Специалисты архитектурно-строительного центра УрФУ также проверили строительные конструкции дома № 83 на улице Сибирской. Согласно их заключению, все конструкции являются работоспособными.

«После получения экспертной оценки мы собрали заседание межведомственной комиссии, где было принято заключение о том, что эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом. В соответствии с обследованием архитектурно-строительного центра технического состояния здания рекомендован полный демонтаж строительных конструкций всего здания», — рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Павел Ивушкин.

После признания дома аварийным и подписания постановления № 2081-ПА администрация города получила возможность проводить дальнейшие мероприятия, связанные с помощью пострадавшим во время чрезвычайного происшествия.

«Повреждённый дом будет внесён в реестр МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу. Управлению по учёту и распределению жилья предписано немедленно организовать работу по расселению жителей в соответствии с требованиями действующего законодательства. Теперь у нас есть законные основания для начала проведения компенсационных выплат пострадавшим в трагедии, использовать средства, которые губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил на расселение», — сообщает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В своём телеграм-канале Владислав Пинаев уточнил, что с каждым пострадавшим мэрия будет работать в индивидуальном порядке, и отметил, что сегодня он вновь будет принимать жителей дома в администрации Дзержинского района.

Напомним, что после трагедии на Вагонке сервисы «2ГИС» и «Яндекс» убрали с карт два подъезда дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.