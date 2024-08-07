Сервисы «2ГИС» и «Яндекс» убрали с карт два подъезда дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

С карт сервисов «2ГИС» и «Яндекс» убрали первые два подъезда дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, которые рухнули при взрыве газа. При этом в Google Картах на момент публикации изменений нет.

Напомним, днём 1 августа в Нижнем Тагиле в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв, который практически уничтожил два из шести подъездов. Поисково-спасательные работы были завершены 2 августа в 22:30. В результате ЧП погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей. В связи с трагедией 3 августа было объявлено в городе днём траура.