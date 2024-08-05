В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Свердловские медики продолжают борьбу за жизнь детей и взрослых, пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81.

На сегодняшний день в Детской городской клинической больнице № 9 Екатеринбурга готовят к выписке первых двух пациентов. Совсем скоро ребята смогут вернуться домой, где продолжат наблюдение у нижнетагильских врачей. Один пострадавший пациент с положительной динамикой переведён из отделения анестезиологии и реанимации в травматологическое отделение. В тяжёлом состоянии остаётся ещё один маленький пациент. Медики продолжают бороться за его жизнь.

В Свердловской областной клинической больнице № 1 мужчина, которого доставили по земле медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), переведён в отделение после оказания первой помощи. Из-за длительного обездвиживания у него был риск образования тромба. Поэтому помимо анестезиологов-реаниматологов в оказании помощи этому пациенту были задействованы сосудистые хирурги, рентгенхирурги, травматологи, нейрохирурги и специалисты диагностической службы больницы.

В Центральной городской клинической больнице № 23 Екатеринбурга на текущий момент продолжают лечение трое пострадавших при взрыве. Благодаря своевременной транспортировке силами ТЦМК один пациент переведён из реанимации в отделение, двое остаются в реанимационно-анестезиологическом отделении. Все они получают комплексную медикаментозную терапию, направленную на коррекцию последствий полученных травм. Одного из тагильчан сегодня ждёт первый этап оперативного лечения.

В Демидовской больнице Нижнего Тагила доставленная после обрушения дома пациентка идёт на поправку. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное. Она получает необходимую терапию.

Из Детской городской больницы Нижнего Тагила сегодня выписывают пациента, который продолжит лечение амбулаторно. Врачи медучреждения активно помогали пострадавшим в ЧС: они осмотрели трёхмесячного малыша, который вместе с мамой в момент взрыва находился в доме, а также воспитанников двух близлежащих детских садов в микрорайоне Вагонка, которые могли пострадать от взрывной волны.

В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила на лечении остаётся одна пациентка. Тяжёлых травм у неё нет. Женщина готовится к выписке и будет находиться под амбулаторным наблюдением врачей. Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим, которые находятся в пункте временного размещения. Совместно с волонтёрами Свердловского областного медицинского колледжа и Красного Креста дважды в день специалисты поликлиники проводят консультации и врачебные осмотры 20 человек. Предстоит работа с вновь прибывшими.

Напомним, что 1 августа при обрушении двух подъездов в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей.

«Трагедия в Нижнем Тагиле сплотила медицинское сообщество региона. Люди сутками не смыкали глаз, оставаясь рядом с пациентами. Сотрудники службы “03” в выходной день вышли на работу, потому что не смогли остаться в стороне от общей беды. Примером мужества и силы духа стали пилоты санавиации. Они в дождь перед грозой рискнули подняться в небо, чтобы доставить женщину с тяжёлыми травмами в Екатеринбург. Всех до единого коллег, кто спасал пострадавших и продолжает бороться за их жизнь, я от души благодарю», — сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.