В Нижнем Тагиле готовы приступить к расселению жителей разрушенного дома на улице Сибирской

Накануне, 13 августа, в Нижнем Тагиле прошло заседание рабочей группы, занимающейся вопросами ликвидации последствий ЧС и помощью пострадавшим жильцам дома № 81 на улице Сибирской, в котором 1 августа произошёл взрыв газа.

«На заседании рабочей группы сегодня определили план работы на ближайшие два дня. Уже завтра начнём приглашать тех, кто определился с районом дальнейшего проживания, для подписания соответствующих соглашений и производства компенсационных выплат на расселение. К муниципалитету вопросов нет, команда сильная, всё, что необходимо делать со стороны администрации города, выполняется оперативно. Всю требуемую помощь Нижнему Тагилу со стороны региона будем продолжать оказывать», — заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Ожидается, что выплаты начнут поступать владельцам жилья в течение трёх дней с момента подписания соглашения. Управление по учёту и распределению жилья администрации города продолжает работу с пострадавшими. Специалисты стараются подобрать квартиры в этом же районе, чтобы сохранить для людей привычный для них образ жизни: например, чтобы детям было удобно продолжать ходить в прежние образовательные учреждения. Все нормативные документы для осуществления расселения аварийного дома готовы.

Кроме того, для удобства жителей в МФЦ, который расположен недалеко от повреждённого дома в ТЦ «Заря», выделены два окна специально для обслуживания владельцев квартир этого дома.

Перед совещанием первый заместитель губернатора также побывал на месте трагедии, пообщался с жильцами дома и поговорил с тагильчанами, которые разместились в пункте временного размещения.

По информации начальника управления по учёту и распределению жилья Викторины Пыриной, на 15:00 были подписаны уже 38 соглашений об уплате возмещения за жилое помещение с собственниками. В ближайшие дни они получат компенсационные выплаты и смогут приобрести себе квартиры.

«Мы уже оформили и подписали все необходимые документы. Нас по времени пригласили. Мы только зашли, и сразу же все с нами вопросы решили. Сейчас уже активно занимаемся подбором жилья, потому что в ближайшее время выплаты будут. Жильё мы вместе с соседями присматриваем в нашем же районе, потому что многие там работают, дети учатся в школах рядом», — цитирует пресс-служба муниципалитета хозяйку одной из квартир разрушенного первого подъезда Наталью Рудь.