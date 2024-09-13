В экодоме в парке «Народный» открылась необычная выставка из стеклянных бутылок (ВИДЕО)

Вчера, 12 сентября, в экодоме в парке «Народный» прошло открытие выставки под названием «Стекломорфы», а также мастер-класс по изготовлению сувениров из стекла. Организаторами мероприятия выступили автор работ Наталья Наумова и руководитель проекта «Экодом» Наталья Светлакова.

На выставке были представлены бутылки причудливых форм. Экспонаты представляют собой маленькие зарисовки из жизни, они заставляют по-новому посмотреть на мир, на человеческие отношения и на самих себя.

«Наталье удалось красиво показать, каким образом стекло может обрести вторую жизнь, создать трогательные душевные архитектурные формы», — говорит организатор выставки Наталья Светлакова.

Проект «Стекломорфы» был задуман и реализован в 2018 году, объявленном Годом экологии в России. По словам Натальи Наумовой, это попытка привлечь внимание к теме рационального подхода в использовании природных ресурсов, поскольку сейчас стеклянные бутылки в основном отправляются на свалку. Стекло плохо разлагается, поэтому переработка очень важна. Художница собирает свою коллекцию более шести лет, создавая всё новые формы, делая из обычных стеклянных бутылок предметы искусства.

«Тема очень важная. Стекло лежит на свалках годами, очень плохо разлагается. Для меня это такой способ внести вклад в переработку», — делится автор Наталья Наумова.

На мастер-классе ученики и педагоги Станции юных натуралистов и школы № 69 сотворили свои маленькие аксессуары из стекла. Наталья подготовила небольшие осколки-заготовки, однако каждый мог проявить фантазию и создать что-то уникальное.