Как «Раненый гладиатор» превратился в «Шахтёра». В Нижнетагильском музее изобразительных искусств раскрыли тайну загадочной бронзовой скульптуры, которая много лет считалась работой неизвестного мастера

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств раскрыли тайну загадочной бронзовой скульптуры, которая много лет считалась работой неизвестного мастера и называлась «Раненый гладиатор». Оказалось, что её автор — итальянский скульптор Альдо Сгуанчи, а изображает она не гладиатора, а шахтёра.

Эта удивительная история началась в стенах музея, где работа хранилась более 30 лет. Тайна произведения была раскрыта благодаря многолетнему труду библиотекаря НТМИИ Ирины Буториной и помощи людей, не связанных с музейной деятельностью. Ирина Игоревна рассказала «Афише МС» о том, как ей удалось сделать своё открытие.

В 1987 году скульптура была передана в музей из Министерства культуры РФ. В документах указывалось, что она была создана во второй половине XIX века в Италии, однако имя автора отсутствовало. На самой скульптуре была надпись, но расшифровать её не удавалось. В любом музее изобразительного искусства непременно есть работы, чьё авторство указано как «неизвестный художник». Имена авторов утрачиваются по разным причинам. Все экспонаты государственных музеев должны быть отражены в государственном каталоге — электронном ресурсе, где собирается и хранится информация обо всех музеях и музейных предметах России. Зачастую авторство выясняется благодаря каталогизации и детальному изучению каждого предмета.

Скульптура входила в коллекцию произведений искусства московского собирателя Феликса Вишневского. Часть собрания была передана в музей, включая скульптуру. Детали передачи остаются неизвестными, поскольку Вишневский умер, а его семья недоступна для контакта.

Феликс Вишневский

«Кто присвоил скульптуре название “Раненый гладиатор” — неизвестно. Передаточные записи собирателя Феликса Вишневского мы не видели, в Нижнетагильский музей пришли только сопроводительные документы от Министерства культуры, в которых было указано, что эта скульптура ранее находилась в коллекции Вишневского. Но больше никаких подробностей не было. То есть специалисты министерства отобрали те произведения, которые представляли, на их взгляд, наибольшую ценность, и распределили по своему разумению. Это не было нашим выбором и не было выбором дарителя, к тому времени Бориса Вишневского уже не стало», — рассказывает Ирина Буторина.

В 2018 году Ирина Буторина начала исследование, чтобы установить авторство скульптуры.

«Много времени было потрачено на то, чтобы расшифровать надпись на поверхности скульптуры. Первый, кому удалось её перевести, — читатель музейной библиотеки, журналист Александр Мартиросов. Как-то он зашёл в библиотеку, чтобы взять книгу о династии Демидовых, написанную на итальянском языке, и я рассказала ему об этой скульптуре неизвестного автора», — вспоминает Ирина Буторина.

Тогда она показала журналисту фотографию надписи, и через несколько дней он написал СМС со словами: «По всей видимости, я перевёл». Оказалось, что скульптура была создана Альдо Сгуанчи, флорентийским скульптором, жившим в конце XIX — начале XX века. Так удалось установить атрибуцию произведения, то есть определить место и время его создания, принадлежность к конкретному автору и историческому периоду, но в открытых источниках сведений об авторе было совсем немного. Ирина Буторина обращалась с запросом в библиотеку иностранной литературы им. Рудомино в Москве, но там предоставили крупицы информации из справочников. Были найдены лишь даты жизни автора, названия, а также изображения нескольких его произведений.

История продолжилась во время карантина в 2020 году, когда все учреждения культуры по всему миру были закрыты для посетителей, но сотрудники музеев работу не прекращали. Тогда Ирина Буторина обнаружила, что галерея Уффици во Флоренции открыла доступ к своим архивным данным, и ей удалось найти больше информации о скульпторе Альдо Сгуанчи. Теперь библиотекарь знала, что его работы находятся во Флоренции в галерее Уффици, Galleria d'Arte Moderna и Музее ордена госпитальеров.

«Только в 2020 году в связи с пандемией мы получили доступ к архивам галереи Уффици и точно удостоверились в подлинности нашего гладиатора. Во время пандемии всем было плохо, а музею — хорошо, потому что появилась возможность заглянуть в архивы, которые прежде не были доступны», — вспоминает библиотекарь.

Ирина Игоревна выяснила, что скульптор изобразил не гладиатора, а шахтёра. В 1934 году о скульпторе вышла небольшая книга на итальянском языке, но публикаций на русском об Альдо Сгуанчи не было, поэтому музею, чтобы разобраться в биографии итальянца, была нужна именно эта книга. Ирина Игоревна рассказала об этом в соцсетях в группе «Форма котёнка», которая занимается поиском различной информации в интернете. Админы сообщества отыскали издание на зарубежном аукционе, купили и доставили из Италии в Нижний Тагил.

«Во-первых, у одной из участниц поисковой конференции была знакомая керамистка в Италии, которая смогла эту книгу купить, а во-вторых, её родственница как раз ехала в Россию и смогла эту книгу не только привезти, но и переслать прямо в музей», — рассказывают администраторы сообщества.

Тираж книги о скульпторе Альдо Сгуанчи — всего 500 экземпляров, её нет даже в фондах крупнейших российских библиотек. Ценность этой книги, говорят в музее, в том, что теперь можно постепенно переводить её фрагменты, раскрывая всё больше белых пятен в биографии итальянского скульптора.

« Он не был известным скульптором, прожил небольшую жизнь, творческий период, соответственно, тоже был не очень большой. Но его произведения хранятся в галерее Уффици, в знаменитом Палаццо Питти во Флоренции . Это придаёт нашей работе особый вес. В России нет других известных работ Альдо Сгуанчи. Если они и могут существовать, то также под именем неизвестного художника», — делится Ирина Буторина.

Сейчас скульптура обрела своё настоящее имя, гладиатор превратился в «Шахтёра». Также благодаря проделанной научно-исследовательской работе в музее узнали, что у шахтёра было утеряно кайло, которое изображено на фотографии скульптуры в книге.

В итоге история, начавшаяся как загадка, стала примером того, как кропотливая работа может привести к удивительным открытиям в мире искусства. Увидеть «Шахтёра» итальянского скульптора Альдо Сгуанчи тагильчане могут на выставке западноевропейского искусства в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.