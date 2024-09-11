В Нижнетагильском центре «Мой бизнес» прошёл семинар для предпринимателей «Налоговая реформа 2025»

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошёл семинар для предпринимателей на тему «Налоговая реформа 2025. Как выжить бизнесу?». На мероприятии обсуждали актуальные изменения в налогообложении и их влияние на коммерческую деятельности в России.

Приглашённым спикером стала владелица федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова, компания которой обслуживает более 200 предприятий. Сама Надежда является экспертом с 12-летним опытом работы в сфере бухгалтерского обслуживания.

На открытии семинара спикер отметила, что уже очень давно в системе налогообложения не было такого большого количества изменений. Предпринимательница рассказала об основных нововведениях, стараясь доступно донести информацию.

Новое в УСН

Первое, что отметила эксперт, — отмену повышенной ставки для «упрощёнки» (УСН— упрощённая система налогообложения). Теперь независимо от суммы дохода в пределах 450 млн рублей будут действовать базовые ставки: 6% — УСН «Доходы» и 15% — УСН «Доходы минус расходы» для предпринимателей.

На встрече многие бизнесмены озвучили свои переживания, как в 2025 году не попасть на общую систему налогообложения (ОСН) с упрощённой. Как отметила эксперт, уже сейчас некоторые предприниматели попадают на ОСН, не зная всех правил перехода на другую систему налогообложения.

Ограничения по численности сотрудников. Не все бухгалтеры знают, что при официальном приёме на работу уже 102-го сотрудника компания автоматически переходит на общую систему налогообложения. В 2025 году показатель увеличится до 130-го работника. Но всё же стоит об этом помнить уже сейчас.

Лимит остаточной стоимости основных средств. Некоторые предприниматели, только открывая бизнес, покупают дорогое оборудование на сумму более 150 млн рублей и тут же попадают на общую систему, потому что лимит не должен превышать 150 млн рублей. А в 2025 году — не более 200 млн рублей.

Надежда Нестерова озвучила и позитивные изменения в налоговой реформе.

Лимит доходов для отмены УСН. В 2024 году сумма дохода для перехода на ОСН составляет 200 млн рублей, в 2025 году она будет увеличена и составит 450 млн рублей. Это даёт большие возможности для развития бизнеса в России.

Лимит доходов для перехода на УСН. Было 112,5 млн рублей, в 2025 году станет 337,5 млн рублей.

Лимит доходов для уплаты НДС. В 2025 году доход размером более 60 млн рублей облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).

Новое в НДС (налог на добавленную стоимость)

Из-за непонимания аудитории, как работает закон про НДС, опытный бухгалтер объяснила предпринимателям все тонкости нововведений. По ФЗ № 176 с 1 января плательщиками НДС становятся предприниматели с выручкой более 60 млн рублей. Однако закон принят 12 июля 2024 года, и фактическое его действие уже распространяется на текущий год. Поэтому если выручка компании сейчас превышает 60 млн, то она автоматически становится плательщиком НДС с 1 января 2025 года по результатам деятельности предыдущего года.

Также Надежда Нестерова привела примеры, когда компании не будут облагаться НДС. Первая ситуация: если организация работала по ОСН в 2025 году, доход не превысил 60 млн рублей, а предприятие ушло работать на «упрощёнку». Вторая ситуация: компания работает по ОСН или патенту, а выручка также не превысила 60 млн рублей. Третья ситуация самая простая: компания только зарегистрировалась в 2025 году.

Новая прогрессивная шкала НДФЛ (налог на доход физических лиц)

НДФЛ платят сотрудники предпринимателей и физические лица. Если у работника компании годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, то сохраняется базовая ставка 13%. Однако если доход сотрудника и физлица составляет до 5 млн рублей в год, то по новым правилам он облагается налогом в 15%, доход до 20 млн рублей — 18%, до 50 млн — 20%, более 50 млн рублей — 22%. Повышенный налог придётся платить не со всей суммы, а только с суммы превышения.

Стоит отметить, что изменение НДФЛ не коснётся работников Крайнего Севера. У них по-прежнему остаётся ставка на доход до 5 млн рублей в размере 13%, более 5 млн рублей — 15%.

Туристический налог

По словам Надежды Нестеровой, в 2025 году отменят курортный сбор и на его место придёт туристический налог. Он будет представлять собой налог для юридических лиц и ИП с гостиницами и отелями, включёнными в реестр классифицированных средств размещения. По факту стоимость аренды увеличится для клиентов уже при бронировании жилья. Минимальная сумма налога — 100 рублей за сутки проживания, максимальная — 1% от суточной стоимости жилья.

Как заметила эксперт, вести туристический бизнес станет сложнее, поскольку придётся повышать цены на проживание. Также есть риск, что из-за увеличения стоимости аренды жилья в хостелах и отелях нелегальные частники с квартирами и комнатами посуточно станут популярнее, ведь они, как правило, не платят налоги.

Чтобы избежать уплаты НДС, некоторые предприниматели начинают дробить бизнес (единый бизнес делят на две и более доли, чтобы платить налоги по «упрощёнке» или патенту. Как правило, доли оформлены на родственников или работников). Но такой подход очень опасен и заинтересует налоговую службу. С 2025 года вступит в силу амнистия на дробление бизнеса для тех налогоплательщиков, кто добровольно откажется от такой модели ведения деятельности.

«Не думайте, что налоговые инспекторы — это какие-то старушки. Ребята, которые занимаются проверками, молодые и умные, знающие свою работу», — утверждает Надежда.

На семинаре также обсудили налог на прибыль. Теперь он повысится с 20% до 25%, а для IT-компаний составит 5%. Имущественный налог тоже изменится с 2025 года. По новым условиям для плательщиков земельного налога льготная ставка 0,3% больше не будет доступна для тех участков, чья кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей. Для них будет действовать предельная ставка 1,5%. Увеличатся и размеры госпошлин. Вскоре, чтобы развестись, нужно будет заплатить 5000 рублей, а чтобы сменить имя или фамилию — от 1600 до 5000 руб. Для получения справки из архива ЗАГСа необходимо будет заплатить 350 рублей.

«Сейчас двоякое чувство по поводу реформы. У многих бизнесменов вырастут расходы, что может привести к убыткам. Все изменения лягут на плечи физических лиц, и население почувствует результаты реформы. Но как именно, пока сложно сказать», — отвечает на вопрос журналиста АН «Между строк» владелица торгового бизнеса в Нижнем Тагиле.

В конце семинара Надежда Нестерова успокоила предпринимателей и заявила, что большинство нововведений будут играть на руку отечественному бизнесу, а многие налоги будут уходить в местный бюджет, что положительно отразится на регионах.

В завершении мероприятия спикер продемонстрировала гайд по работе с налоговой службой в стиле популярной детской книги «Вредные советы» и рассказала о своём опыте отражения мошеннической атаки.

«Я первый раз в Нижнем Тагиле. Очень интересная аудитория. Все настолько были включены и задавали вопросы, что очень радует. Я понимаю, что слушать два часа такое обилие информации очень сложно, поэтому для меня это большой прогресс, что люди остались до конца семинара», — говорит Надежда Нестерова.

Также специалист отмечает, что те предприниматели, кто интересовался информацией заранее, уже продумывают, как выстроить правильную модель бизнеса. Вначале у многих было желание раздробить его, закрыться или убежать. Но когда они прослушали информацию, то успокоились и поняли, что выход есть всегда.