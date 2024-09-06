Тагильский weekend топ-6: ирландский фолк, Stand Up, международный кинофестиваль короткого кино Ural Shorts, экскурсия в музей наличников и стихи Бориса Рыжего

О том, чем заняться с 6 по 8 сентября

Если Чебурашка решит заняться литературным творчеством, предлагаем ему взять псевдоним Безухов. Ну а мы подготовили для вас список мероприятий, которые подарят новые впечатления и позволят отлично провести время в ближайшие выходные. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города.

Концерт группы Scotch ‘n’ Beer Band из Екатеринбурга (18+)

6 сентября в 20:00

в баре «Гора»

Scotch ‘n’ Beer Band — ансамбль из Екатеринбурга, созданный знатоками ирландской, шотландской и английской фолк-музыки. Их репертуар включает ирландский, шотландский, английский и немецкий фолк, а также композиции из популярных кинофильмов. Стиль группы музыковеды обозначили как «лепрекон-рок». В эту пятницу ребята выдадут ещё и порцию хитового рок-н-ролла!

Международный фестиваль короткого кино Ural Shorts (16+)

6–8 сентября

в кинотеатре «Красногвардеец»

В Нижнем Тагиле покажут 54 фильма, прошедшие в финал международного кинофестиваля Ural Shorts. Теперь между собой соревнуются лучшие. Победителей года выберут профессиональное жюри, состоящее из людей медиа, кино, театра, а также зрители каждого сеанса и присутствующие на фестивале участники конкурсной программы. Победители определяются суммарным рейтингом. Каждый может стать частью международного кинофестиваля, придя в кино, и выбрать лучший фильм. Вход бесплатный, между сеансами — чай, кофе и перекус.

Экскурсия в музей наличников (6+)

7 сентября в 12:00

в посёлке Черноисточинск, Кирова, 2а

Наличники — это действительно прекрасный пример народного творчества. Они не только украшают дом, но и имеют глубокий символический смысл. У каждого элемента орнамента своё значение. Верите вы или нет в магические силы наличника или славянские обережные орнаменты, но они, безусловно, являются важной частью нашей культуры и истории. Это наследие, которое мы должны беречь и передавать следующим поколениям. Предварительная запись по телефону +7 (982) 719-49-45.

Вечер памяти, посвящённый творчеству Бориса Рыжего (16+)

7 сентября в 16.00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Борис Рыжий — русский поэт, один из символов эпохи «смутного» времени 1990-х. С той поры прошло три десятилетия, но востребованность лирики этого автора у читателя только нарастает. На мероприятии с посетителями поговорят о личности поэта, также будет просмотр документального фильма о его творчестве и жизни, чтение стихотворений. По утверждению поэта Евгения Рейна, «Борис Рыжий был самым талантливым поэтом своего поколения». В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Живая музыка в DEPO (6+)

7 сентября с 18:00 до 19:00

в ТРЦ DEPO, на фудкорте

ТРЦ DEPO приглашает насладиться живым звуком музыкальных инструментов и профессиональным вокалом. Вход бесплатный.

Stand Up (18+)

8 сентября в 20:00

в баре «Гора»

Тагильские комики представят на суд зрителей новый материал, который родился за лето. Кроме того, смогут выступить все желающие, ведь это «Открытый микрофон».