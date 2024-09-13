Нижнетагильский полицейский стал участником всероссийского конкурса «Народный участковый»

В Нижнем Тагиле участковый уполномоченный ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» старший лейтенант полиции Михаил Пономарёв стал участником всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

11 сентября на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области начался первый этап состязания на звание лучшего работника силовых структур. Проголосовать за участников можно посредством сети интернет.

«Михаил Пономарёв начал свою службу в полиции Нижнего Тагила в 2019 году в должности стажёра участкового уполномоченного. За годы работы он зарекомендовал себя как компетентный и преданный своему делу сотрудник. Благодаря своему внимательному отношению к гражданам и высокому профессионализму Пономарёв заслужил доверие и уважение как среди коллег, так и среди жителей. Руководители отмечают его ответственность, инициативность и способность эффективно решать сложные задачи», — сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Тагильчане могут поддержать земляка Михаила Пономарёва, приняв участие в голосовании на сайте https://66.мвд.рф/konkurrsi420/народный-уч1