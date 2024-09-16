Директор тагильской турфирмы «Лайн тур», оставившая людей без отдыха и денег, попыталась выйти из колонии по УДО

Директор туристической фирмы ООО ТА «Лайн тур» Светлана Медведева, отбывающая срок в исправительном учреждении за мошенничество в отношении туристов, подала ходатайство об условно-досрочном освобождении после двух лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, по версии следствия, Медведева, являясь генеральным директором турагентства в Нижнем Тагиле, с августа 2019 по август 2021 года продавала туристические путёвки, но подбор, бронирование и приобретение туров не совершала, а деньги присваивала себе.

Женщину осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Ленинский районный суд Нижнего Тагила совместно с приговором Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначил Светлане Медведевой наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В надзорном ведомстве отметили, что за прошедшие два года женщина получила только одно поощрение, которое выдаётся за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях. Кроме того, имея обязательства по выплате ущерба пострадавшим, она не копила деньги на его компенсацию, а тратила их в тюремном магазине.

Таким образом, прокуратура и администрация исправительного учреждения сделали заключение, что условно-досрочное освобождение не является целесообразным. Суд оставил ходатайство Медведевой без удовлетворения.