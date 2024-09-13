В Нижнем Тагиле сдавать комнаты оказалось выгоднее, чем в других городах России

В Нижнем Тагиле денежный доход от сдачи в аренду комнаты выше, чем в Москве и других крупных городах России. Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели исследование доходности и окупаемости комнат по 70 городам России и определили, в каком городе сдавать комнаты в аренду более выгодно, а также вычислили, через сколько лет окупится такое приобретение жилья.

В основу расчётов взяли условие, что комната сдаётся весь год без перерывов. Путём деления годового дохода на стоимость комнаты была вычислена доходность. А обратное число является сроком окупаемости объекта. Средние цены и ставки аренды были взяты из собственной аналитики портала.

В Нижнем Тагиле комнаты оказались самыми выгодными. Доходность достигла 20% годовых, а окупаемость — 5 лет. Также лидерами аренды оказались комнаты в таких городах, как Череповец (18,2% и 5,5 года), Магнитогорск (17,3% и 5,8 года), Брянск (16,3% и 6,2 года), Рязань (14,9% и 6,7 года), Вологда (14,8% и 6,8 года), Ульяновск (14,2% и 7 лет), Мурманск (13,9% и 7,2 года), Волжск (13,8% и 7,2 года) и Курган (13,8% и 7,2 года).

Меньше всего окупаются жилые комнаты в Симферополе: они будут приносить только 5,4% годовых, а окупаться целых 18,7 года. А также во Владивостоке (5,7% и 17,5 года), Севастополе (6,8% и 14,8 года), Москве (6,9% и 14,6 года), Чите (7,4% и 13,6 года), Сочи (7,6% и 13,1 года), Санкт-Петербурге (7,6% и 13,1 года), Казани (7,7% и 12,9 года), Краснодаре (7,8% и 12,8 года) и Белгороде (7,8% и 12,8 года).

«Таким образом, мы видим, что там, где стоимость комнат относительно низка, а ставки аренды держатся на хорошем уровне, доходность максимальная. И наоборот, в самых дорогих городах, в первую очередь в столицах, цены на недвижимость такие, что даже дорожающая аренда не может сделать бизнес по покупке комнаты с целью сдачи её внаём выгодным», — говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Средняя цена комнаты по России составила 1 333 154 рубля, средняя арендная ставка — 10 803 рубля в месяц. Доход — 9,7% годовых, а окупаемость — 10,3 года.

По словам Луценко, за последние два года доходность комнат выросла на 1,4 п.п., а окупаемость сократилась на 1,8 года. Дело в том, что стоимость этой недвижимости выросла всего на 14%, а аренда — на целых 33%.

«Если же взять небольшие (площадью до 28 кв. метров) квартиры, то они проигрывают комнатам, так как их доходность составляет 6,3%, а окупаемость — 15,9 года. Но обычные квартиры на “вторичке” приносят ещё меньше — всего 5,6%, а окупаются дольше — 17,9 года», — сообщает Павел Луценко.