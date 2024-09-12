В Нижнем Тагиле у парка «Народный» на ходу загорелся автомобиль (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Серова и Островского сегодня около 13:00 загорелся Volkswagen Passat. На место аварии приехала полиция и пожарная служба. В происшествии никто не пострадал.

В момент возгорания автомобиля в салоне находился молодой водитель и два пассажира: девушка и юноша.

«Машина загорелась во время движения. Пока нет понимания, что именно замкнуло, сейчас автомобиль отвезём до дома и дальше будем разбираться, что и как», — рассказал журналисту АН «Между строк» водитель автомобиля.

«Произошло короткое замыкание без последующего горения. Водитель и пассажиры не пострадали», — сообщили АН «Между строк» в МЧС.