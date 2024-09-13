В Нижнем Тагиле водитель иномарки спровоцировал аварию на перекрёстке (ВИДЕО)

12 сентября в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе водитель Toyota спровоцировал ДТП, не предоставив преимущество в движении мотоциклу Kawasaki ZZR, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Toyota, 56-летний мужчина, двигаясь по улице Фрунзе со стороны улицы Черных в сторону улицы Черемшанской, возле дома № 42 на улице Фрунзе при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki ZZR, который двигался во встречном направлении по улице Фрунзе, что привело к ДТП», — пояснили в ведомстве.

В результате аварии 31-летний водитель мотоцикла получил ушиб поясничного отдела позвоночника. От госпитализации мужчина отказался.