В Нижнем Тагиле за 15 млн рублей продали здание бывшей женской консультации на Вагонке

В Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультации на перекрёстке улиц Коминтерна и Орджоникидзе на Вагонке. Объект был приобретён физическим лицом, единственным участником Кириллом Владимировичем Поздеевым по начальной цене аукциона за 15,26 млн рублей. Полный тёзка покупателя, известный тагильский риелтор Кирилл Поздеев, в телефонной беседе с журналистом АН «Между строк» опроверг своё участие в торгах. Напомним, объект уже выставлялся на аукцион ранее, еще в 2022 году, однако тогда торги не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие.

Здание женской консультации 1949 года постройки на Вагонке на улице Коминтерна, 33 / Орджоникидзе, 34 было выставлено на торги в январе 2023 года. Четырёхэтажное здание женской консультации ГБ № 1 разместилось на площади 4098,5 кв. м. Отметим, что в документации здания сказано, что оно находится в неудовлетворительном состоянии, имеет неустранимый физический износ и не эксплуатируется.

Информация о продаже здания «Седьмой каменной» больницы по адресу Орджоникидзе, 27 на официальном сайте организатора торгов ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» отсутствует.