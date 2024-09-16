Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о мужчине, который агрессивно приставал к малолетним девочкам в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

После резонансной новости в СМИ глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о педофиле в Нижнем Тагиле. На днях в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилась новость, что 13 сентября неадекватный мужчина неславянской внешности домогался двух несовершеннолетних девочек. Одну из пострадавших спасла сотрудница «Озона».

Известно, что около 17:30 на улице Лебяжинской первая пострадавшая, 12-летняя девочка, выйдя из дома, столкнулась с незнакомым мужчиной, который грубо схватил её за руку и начал тащить за собой. Незнакомец силой довёл её до магазина «Солнышко», всё время пытаясь поцеловать несовершеннолетнего ребёнка. После многочисленных попыток девочка смогла убежать от обидчика. По словам матери пострадавшей, она всё время кричала о помощи, но никто из проходящих людей ей не помог.

«Замечу, что беззащитная несовершеннолетняя девочка что есть силы всё это время кричала, умоляя о помощи проходящих мимо равнодушных прохожих! В частности, мужчина и женщина, видевшие всё это, бесстыжим образом проигнорировали её просьбу! Интересно, как бы повёл себя этот так называемый мужчина, если бы о помощи умоляла его дочь, сестра, мать или любимая женщина?» — рассказывает мама девочки.

Сразу после этого инцидента мужчина нашёл себе следующую жертву, уже 10-летнюю девочку, которую также схватил и потащил в неизвестном направлении. Вторая пострадавшая школьница не растерялась и успела забежать в пункт выдачи заказов «Озон» на улице Лебяжинской, 13. Там девочка рассказала сотруднице о случившемся. Позже неадекватный мужчина вломился в «Озон» и устроил работнице разборки. Видео с камер наблюдения предоставили маме девочки для доказательства в полиции. На записи видно, как мужчина агрессивно себя ведёт, предлагает интим и угрожает девушке. В итоге сотрудница смогла выгнать агрессора.

«Тварь эту, по словам очевидцев, увезли знакомые на машине. Если кто-то вчера видел, на какой машине увезли эту мразь, сообщите в 16-е отделение полиции. Заявления от пострадавших написаны. Ищем его! Люди, берегите своих детей! Никто, кроме нас, не сможет их защитить от педофилов и прочих маньяков! Не проходите мимо, если видите, что творится что-то неладное, если к ребёнку применяется насилие или попытки удержать его! Если вам страшно, просто сообщите срочно в полицию! Попытайтесь запечатлеть подозреваемого и пострадавшего ребёнка. Это может оказаться единственной зацепкой! Видео одного из нападений на ПВЗ “Озон” прилагаю! Поговорите дома с детьми, что делать в такой ситуации! Учите их! А вот сотрудница “Озона” — большая молодец, спасла, по сути, девочку», — комментирует ситуацию мама второй девочки в паблике.

Обе родительницы пострадавших детей написали заявление в отделение полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское», где на данный момент проводится проверка и комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание мужчины, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Также сотрудники Следственного комитета проводят своё расследование.