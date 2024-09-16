В сгоревшем садовом доме под Нижним Тагилом нашли труп неопознанного бомжа без документов

12 сентября в коллективном саду № 1 в районе Монзино произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина. По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчерам в 5 утра, а в 08:20 пожарные обнаружили тело в сгоревшем садовом доме. Опознать его не удалось.

По словам соседей, мужчину без денег и документов привезли хозяева участка для уборки территории, за что должны были заплатить позднее. В отсутствие средств на пропитание кормили работника соседи, пишет ИА «Все новости».

Обстоятельства случившегося выясняются дознавателями. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнём при курении.