В ИК-12 Нижнего Тагила тренировались освобождать заложников и тушить пожары (ВИДЕО)

В ИК-12 Нижнего Тагила прошли учебно-методические сборы, в рамках которых оперативники вместе со специалистами отделов режима и надзора отработали нештатные ситуации.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, для сотрудников ведомства провели практические занятия и лекции, после чего бойцы спецназа отработали два сценария: «захват заложников» и «пожар в колонии».

«Стоит отметить, что учебно-методические сборы на базе исправительных учреждений проводятся на регулярной основе, так как положительно сказываются на деятельности сотрудников, повышая их профессиональный уровень и квалификацию», — заявил руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.