Тагильский weekend топ-6: мастер-классы, псевдоинтеллектуальное шоу, концерты, презентация выставки и футбол

О том, чем заняться с 13 по 15 сентября

Родители Колобка умерли с голоду. А нас погода за окном радует последними тёплыми днями, и значит, самое время покинуть уютные стены и отправиться на поиски приключений. Это не просто уик-энд — это увлекательное путешествие в мир музыки, искусства, шоу и спорта. Вооружайтесь хорошим настроением и проведите выходные, которые запомнятся надолго, ну или хотя бы до следующих выходных.

Псевдоинтеллектуальное шоу «Что? Где? Ай ###» (18+)

14 сентября в 21:30

в кальян-баре «План Б» на Зари, 36а

В эту субботу приходите на свежий формат псевдоинтеллектуального шоу, где участники стараются ответить правильно или смешно. А если нет? Тогда получат удар током. Бронируйте места заранее.

Футбольный матч между ФК «Уралец-ТС» и «Волна» (0+)

14 сентября в 15:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В ближайшую субботу принимаем дома команду из Нижнего Новгорода! Красно-синие ждут вашей поддержки. Вход свободный.

Мастер-класс «Рябиновая веточка» (12+)

15 сентября в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Используя чёрную и цветную тушь, перо и тонкую кисть, вы создадите реалистичное изображение любимого осеннего дерева.

День рождения арт-мастерской «Художник с нуля» (18+)

15 сентября в 16:00

в креативном кластере Samoro.doc

Вас ждёт презентация художников выставки, включающая более 250 картин, праздничный сет от DJ Сергея Доронина, концерт певца и музыканта Сергея Шамонина, а также фуршет с шампанским и праздничный торт. Вход свободный.

«Приключения Алисы и Шляпника» (6+)

14 сентября с 16:00 до 17:30

в ТРЦ КИТ, 2 этаж (рядом с «Amnezia» и «Стресс»)

В программе — встреча с любимыми героями, попкорн для всех желающих и мастер-класс по изготовлению браслетов.

Концерт группы FUNK POWER (18+)

13 сентября в 20:00

в баре «Гора»

Мощнейшие FUNK POWER с уникальным соулом, фанком и диско золотой эпохи! Живые инструменты и мегаэнергичный вокалист Саша ждут вас в эту пятницу.