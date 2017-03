Во время теракта в Лондоне погибли пять человек, более 40 пострадали (ВИДЕО)

В годовщину терактов в Брюсселе неизвестный врезался в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем на территории британского парламента напал с ножом на полицейского. В итоге пять человек, включая нападавшего, погибли, ещё более 40 получили ранения, передаёт BBC.

Трагедия произошла в среду, 22 марта, около 14:50 по лондонскому времени (17:50 мск). Автомобиль под управлением террориста сначала врезался в толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем в ворота здания парламента.

Из машины выбежал мужчина и напал с ножом на полицейского. Нападавшего сразу застрелили. Позднее скончались четыре его жертвы: полицейский с ножевыми ранениями и три пешехода.

UPDATE: Video footage from the first minutes at #Westminster after the car and knife attack pic.twitter.com/ruILHbwn90