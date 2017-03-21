Во время теракта в Лондоне погибли пять человек, более 40 пострадали (ВИДЕО)

В годовщину терактов в Брюсселе неизвестный врезался в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем на территории британского парламента напал с ножом на полицейского. В итоге пять человек, включая нападавшего, погибли, ещё более 40 получили ранения, передаёт BBC.

Трагедия произошла в среду, 22 марта, около 14:50 по лондонскому времени (17:50 мск). Автомобиль под управлением террориста сначала врезался в толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем в ворота здания парламента.

Из машины выбежал мужчина и напал с ножом на полицейского. Нападавшего сразу застрелили. Позднее скончались четыре его жертвы: полицейский с ножевыми ранениями и три пешехода.

UPDATE: Video footage from the first minutes at #Westminster after the car and knife attack pic.twitter.com/ruILHbwn90 — News_Executive (@News_Executive) 22 марта 2017 г.

Свидетель теракта, 20-летний студент из Алабамы Бэйлор Кук, который находился в тот момент на мосту, рассказал BBC о произошедшем.

«Я стоял на островке безопасности посередине дороги, когда появился автомобиль и выехал на тротуар на той стороне, куда мы направлялись. Должно быть, он двигался со скоростью не меньше 35 миль в час (около 60 км/ч) – ехал очень быстро. Он взобрался на тротуар и сбил кучу людей. Сначала показалось, что водитель просто потерял управление, однако потом он ещё ускорился и скрылся за углом», – сказал Кук.

После теракта было остановлено колесо обозрения «Лондонский глаз», расположенное напротив здания парламента через Темзу. Внутри кабин оказались заблокированы люди, которые несколько часов провели в воздухе.

По неофициальным данным, в больницы госпитализированы более 40 пострадавших, 12 из них в тяжёлом состоянии. Несколько французских школьников находятся в критическом состоянии. По данным Ростуризма, россиян среди пострадавших нет.

Первоначально очевидцы рассказали BBC, что в автомобиле находились двое мужчин. Однако позже полиция заявила, что, скорее всего, нападавший действовал один. В интернете почти сразу появилось его фото. The Independen даже назвала имя предполагаемого террориста – Абу Иззадин. Но потом оказалось, что это ошибка: в настоящий момент тот отбывает наказание в тюрьме.

Британские следователи рассматривают версию о том, что нападавший совершил атаку под воздействием пропаганды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Associated Press