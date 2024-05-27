«Во время езды я испытываю непередаваемые эмоции, по телу пробегают мурашки». В Нижнем Тагиле байкеры открыли мотосезон и проехали большой колонной по городу (ВИДЕО)

В субботу, 25 мая, в Нижнем Тагиле байкеры открыли очередной мотосезон. После сбора у КДК «Современник» они проехали большой колонной по городу и финишировали у ТРЦ «Кит». Как рассказал АН «Между строк» участник движения «Мото Люди — Нижний Тагил» Артём Комоватов «Комбатъ», в этом году на открытие мотосезона приехали свыше 200 человек из разных городов: Верхотурья, Верхней Салды, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нягани, Омска, Калининграда и других.

«В этом году на открытии мотосезона многое произошло впервые. Во-первых, повезло с погодой. Во-вторых, нас было очень много: мотоклубы города сплотились, объединились и ответственно готовились, а также приехали гости из других городов. Ещё впервые нам дали возможность проехать по зелёной волне, это оказалось наиболее безопасным способом движения при таком количестве людей в колонне», — сказал байкер.

Всё чаще участниками мотодвижения становятся девушки. В городе даже есть первое женское мотосообщество Ural Witches.

«Девушек на мотоциклах ездит немало, но и не сказать, что много. Например, в городе есть женский клуб Ural Witches, в котором состоит часть девчонок. Многие разделяют хобби со своими мужьями, приобретая собственные мотоциклы. Наверное, это случается, когда проходит интерес ездить вторым номером. Конечно, встречаются и девушки “сами по себе”», — комментирует Артём Комоватов.

Как рассказала АН «Между строк» 33-летняя тагильчанка Ольга Зонова, опыт вождения мотоцикла у неё уже 13 лет. Любовь к мототехнике появилась после поездок с друзьями на «ИЖе», «Восходе» и «Урале». Девушка признаётся, что тогда иномарки были только в далёких мечтах.

«В кругу друзей-мотоциклистов меня называют “кОля”. Когда друзья стали учиться на категорию “А”, у меня появились мысли: “А почему бы самой не сесть за руль мотоцикла? Это же свобода, ветер в волосах”. Я была очень одержима и горела этой идеей! Никто меня не учил ездить, что и как делать с техникой. Ездить научилась в автошколе с нуля», — вспоминает девушка.

Муж Ольги Виктор тоже байкер. Они на мотоциклах побывали в Анапе, Крыму и на Кавказе. На машине семьёй ездили на Алтай, теперь у них появилась мечта съездить туда же на мотоциклах, но ближе к границе с Монголией.

«С мужем стараемся учавствовать в мотодвижении, заводить новые знакомства и бывать в новых местах. За весь период я сменила три байка: два мотоцикла Yamaha (250 и 600 куб. см), и вот сейчас у меня во владении уже 5 лет Triumph 675. Очень нравится по характеру и по манёвренности, также он приметен, у него необычная внешность. Обслуживает его, конечно же, муж по серьёзной части, но что в моих силах, я делаю сама и его не прошу. Например, заменить масло и фильтр перед сезоном, смазать и почистить цепи, подкачать колёса и залить бензин могу и я», — говорит тагильчанка.

Ольга считает, что опытный мотоциклист продумывает наперёд все ситуации за себя и за других участников дорожного движения. Ведь они более уязвимы в потоке, потому что ничем не защищены. По её словам, сила байкерского движения заключается в том, что в случае необходимости большая часть мотоциклистов всегда придёт на помощь.

«По первости были сложности с мотоциклом, куда без них. Сейчас я их вспоминаю с улыбкой. Например, когда я ездила на Yamaha 250R 1990 года, которая не заводилась даже в +8°C, приходилось просить посторонних мужчин с улицы, чтобы завели мне мотоцикл с толкача, потому что я сильно хотела кататься, а муж был на работе. Также были ситуации, когда неправильно рельсы проезжала либо в слезах пыталась поднять мотоцикл, который положила на бок. Если бензин заканчивался, то приходилось толкать. Были разные случаи, но опыт приходит со временем. Во время езды испытываешь самые положительные эмоции, которые не отпускают уже много лет. Открытие сезона-2024 получилось одним из самых удачных: организация, тёплая и солнечная погода, очень много приехало в Нижний Тагил из разных городов мотоклубов и просто райдеров. Это круто!» — делится Ольга Зонова.

34-летняя Ольга Гусева приехала на открытие мотосезона из Верхней Салды. Она отучилась на категорию «А» два года назад в автошколе Нижнего Тагила.

«Два года назад я сказала мужу, что хочу мотоцикл и чтобы он меня катал. У него уже большой стаж, более 24 лет. Раньше он ездил на “Урале”, потом был перерыв, а затем жена захотела мотоцикл, значит, будет мотоцикл. Мы его купили, он меня катал, а потом и я захотела испытать на себе ощущения, которые бывают за рулём этого железного коня. В том году я пошла учиться на права и сдала экзамены с первого раза», — рассказала АН «Между строк» девушка.

Для Ольги был куплен второй мотоцикл марки Kawasaki Ninja 400 за 360 тысяч рублей. Муж девушки Антон привёз его в июне прошлого года из Перми.

«Теперь у нас два мотоцикла. Эту марку мы выбрали, потому что из малокубатурных мотоциклов было не так много выбора. Я подумала, это судьба. Всё лето 2023 года на нём проездила. Обслуживать мотоцикл очень хлопотно, сложности заключаются не только в деньгах. У нас в городе мастеров по ремонту не так много, но можно найти. Думаю, что в Нижнем Тагиле их больше. Во время езды я испытываю непередаваемые эмоции, адреналин, по телу пробегают мурашки, просто кайф. Открытие мотосезона мне очень понравилось, в том году я попала только на закрытие сезона в Нижнем Тагиле. А то, что с погодой повезло, вообще супер. У нас в городе открытие было 4 мая при 0°C, но несмотря на это, мы всё равно приехали поддержать мотоклуб Steel steeds», — поделилась Ольга Гусева.

Перед мотопробегом сотрудники отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила поздравили байкеров и провели инструктаж.