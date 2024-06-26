На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на 183-м километре Серовского тракта в районе Кушвы.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина 1961 года рождения, при совершении обгона не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с грузовым рефрижератором Hyundai под управлением 43-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, житель ХМАО, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Второй участник происшествия, житель Екатеринбурга, травм не получил.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.