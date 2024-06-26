На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся четыре скульптуры из бронзы за 8,3 млн рублей

В Нижнем Тагиле после окончания благоустройства Ленинградского проспекта появятся четыре новые бронзовые скульптуры. Займётся их созданием «Скульптурная мастерская Дикуновых» из Воронежа, которая выиграла тендер. Первоначально стоимость новых достопримечательностей города оценили в 14,6 млн рублей, но предприниматель из четырёх участников аукциона предложил наименьшую цену — 8,3 млн рублей.

На обновлённой территории на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари (нечётная сторона) установят бронзового «Мальчика с собакой и мячом» высотой 1,3 метра, «Сантехника» высотой 1,72 метра, «Женщин с собачками» высотой 1,55 и 2,1 метра, а также «Пару на скамейке» высотой 1,7 метра. Эскизы скульптур по заказу МУП «Тагилдорстрой», которое занимается ремонтом Ленинградского проспекта, выполнил тагильский литейщик Владимир Митряев. Установить скульптуры должны до 20 сентября 2024 года.

Напомним, Ленинградский проспект стал лидером рейтингового голосования в 2021 году. Он был выбран для реконструкции по национальному проекту «Жильё и городская среда». Установка скульптур — финальный штрих благоустройства территории, считают в администрации.

На Ленинградском проспекте обновили тротуарную плитку, велодорожки, сделали безбарьерную среду, установили освещение, скамейки, отремонтировали площадку для пассажиров и построили новый павильон у магазина «Меркурий». После всех работ газоны заполнят грунтом и засеют травой.