В Нижнем Тагиле после ливня затопило стадион «Высокогорец»

В Нижнем Тагиле на Вые после проливных дождей затопило стадион «Высокогорец». Уже в течение нескольких дней залиты водой футбольное поле, парковка, площадка для пляжного волейбола. Воспитанников секций временно перевели на другие площадки: школьные футбольные поля, стадион «Юность», арену на Руднике. В таком состоянии спортивный объект находится с начала этой недели, пишет ИА «Все новости».

Устранять потоп помогали спасатели муниципального Центра защиты населения, они сбросили критическую массу воды, но это не решило проблему. По словам директора спортивной школы «Высокогорец» Германа Конева, учреждение обратилось в МЧС с просьбой об установке более мощного оборудования для откачки воды.

«Всё бывает в жизни, тем более мы находимся в пойме реки, уровень воды сравнялся, некуда воде идти. Все дренажные колодцы на одном уровне стоят, пока уровень не спадёт естественным путём, вода не уйдёт. Ничего страшного, живём, работаем дальше, устраняем последствия подтопления», — рассказал Герман Конев.

На поле сделано искусственное покрытие. Как говорят в спортшколе, если убрать воду, оно высохнет за день. После этого футболисты смогут возобновить занятия. Всего на стадионе в разное время тренируются около 300 спортсменов.