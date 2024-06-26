Пропавшую в Нижнем Тагиле 17-летнюю Марию Чертову нашли в Челябинске

Находившаяся в розыске с 17 июня в Нижнем Тагиле 17-летняя Мария Чертова найдена живой. Она была в Челябинске у подруги.

«Девушка, воспользовавшись попутным транспортом, добралась до Челябинска, где живёт её подруга. Оперативники установили жительницу столицы Южного Урала и в телефонном разговоре попросили убедить подругу выйти на связь с сотрудниками полиции», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В настоящее время сотрудники полиции везут беглянку домой в Курган, чтобы передать матери.