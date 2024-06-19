В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя Мария Чертова

В Нижнем Тагиле разыскивается 17-летняя Мария Чертова. Последний раз её видели дома в селе Николо-Павловское 17 июня. До настоящего времени местонахождение Марии неизвестно.

«С заявлением об уходе 17-летней девушки в отдел полиции № 21 МУ МВД России “Нижнетагильское” накануне вечером обратилась волонтёр некоммерческой организации, у которой уроженка Кургана с марта месяца проходит адаптационный период. Сотрудники полиции установили, что девушка при себе имеет сотовый телефон, но на звонки не отвечает», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мария, предположительно, была одета в чёрные штаны, чёрные кроссовки, с собой у неё была чёрная спортивная сумка с тремя белыми полосками.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 976302.