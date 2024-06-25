В субботу в Нижнем Тагиле пройдёт День молодёжи

В этом году День молодёжи в Нижнем Тагиле пройдёт в субботу, 29 июня. В администрации города рассказали, что во время праздника будут работать 14 площадок, гулять по ним можно в течение всего дня — с 12:00 до 23:00. Название праздничной программы — «На одной волне». Площадки разделят на тематические: спортивную, музыкальную, детскую, туристическую и гастрономическую. Основными местами для проведения мероприятий выбраны парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина и территория за КДК «Современник».

Первым начнётся фестиваль экстремальных видов спорта по дисциплинам: самокат, ВМХ среди любителей и профессионалов. Он пройдёт на набережной за ГДДЮТ с 12:00 до 17:00. В это же время состоится выставочный матч по баскетболу, чемпионат по воркауту, силовое экстрим-шоу и вручение знаков ГТО. Также там пройдут мастер-классы по фитнесу и показательные выступления на батутах.

В парке имени Бондина с 14:00 до 16:00 планируется игровая программа для родителей с детьми и парад детских «транспортных средств» «Сочиняй мечты». На этой площадке юные тагильчане смогут попробовать себя в рисунках на асфальте и изобразить «Герб семьи», ещё в парке пройдёт игровая программа и состоятся выступления детских вокальных и хореографических коллективов, ярмарка тагильских мастеров и летний кубок интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Потанцевать можно будет на концерте эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» и на детской дискотеке. Для любителей авторской песни запланирован концерт клуба «Зелёная лампа».

Рядом с парком у здания клуба туристов «Азимут» с 16:00 до 19:00 можно попробовать силы в фрироупе — виде спорта, где необходимо преодолеть дистанцию, состоящую из подвесных элементов, при этом не касаясь земли. В это же время на площадке у светомузыкального фонтана обещают мастер-классы и акции от поваров.

На главной сцене праздника за КДК «Современник» программа начнётся в 16:00, откроет её финал музыкального конкурса «“Новые голоса”. 3 сезон», организованного телекомпанией «Телекон» и «Экорадио».

Затем на главной площадке с 17:30 до 19:20 выступят коллективы Городского дворца молодёжи. После зрителей ждёт концерт от лучших вокальных и хореографических коллективов города с 19:20 до 20:10.

В 20:15 на сцену выйдет кавер-группа «Формат звука». Завершит День молодёжи дискотека под открытым небом «На волне музыки», которая начнётся в 21:00.