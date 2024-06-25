В Нижнем Тагиле пьяный водитель мопеда покалечил сам себя

Вечером 24 июня в центре Нижнего Тагила у драмтеатра произошло необычное ДТП. По словам очевидцев, водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся.

«По предварительным данным установлено, что 39-летний мужчина, управляя мопедом Changjiang, двигаясь со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Пархоменко по проспекту Ленина, не справился с управлением и допустил падение», — сообщают в ГАИ.

В итоге водитель мопеда с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Установлено, что ранее мужчина не попадал в поле зрения полицейских и к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Известно, что в момент аварии водитель не использовал мотошлем, также он не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Помимо этого, мужчина отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении водителя инспекторы ДПС составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишённым права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов). По факту ДТП проводится административное расследование.