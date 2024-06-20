Стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила вырастет до 28 рублей

С 1 июля стоимость проезда в трамвае в Нижнем Тагиле увеличится на 4 рубля и составит 28 рублей. Об этом сообщается в официальном паблике МУП «Тагильский трамвай». Решение о повышении тарифа Региональная энергетическая комиссия приняла накануне, 19 июня.

«Увеличение тарифа позволит повысить зарплаты водителям и кондукторам. Удержать действующих сотрудников муниципального предприятия и привлечь новых. Также дополнительные средства позволят своевременно ремонтировать контактную сеть, трамвайные пути и вагоны», — поясняют в муниципальном предприятии.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заверили, что рост тарифов касается только трамвая.

Напомним, последний раз стоимость проезда в тагильском трамвае повышалась 1 января 2023 года с 22 до 24 рублей.