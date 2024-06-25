В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» отсудил у «Горэнерго-НТ» 375 млн рублей за поставленные энергоресурсы

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» через суд взыскал 375 млн рублей с МУП «Горэнерго-НТ». Соответствующее решение принято Арбитражным судом Свердловской области.

Муниципальное предприятие накопило долг за поставленное городу тепло с ТЭЦ УВЗ. «Горэнерго-НТ» не первый год работает в минус, убытки муниципального предприятия связаны в том числе с потерями на сетях, требующих ремонта, износ инфраструктуры на некоторых участках превышает 80%. Прошлый год МУП закончил с убытком 377 млн рублей.

В Арбитражном суде Свердловской области рассматривается ещё один иск от УВЗ к «Горэнерго-НТ» на сумму почти 410 млн рублей. «Уралвагонзавод» поставляет городу тепло по сетям МУПа.

Напомним, в начале декабря 2023 года, в период аномальных морозов, на Вагонке на участке теплотрассы «Горэнерго-НТ» на улице Энтузиастов произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без отопления на несколько дней остались около 12 тысяч жителей. По словам специалистов, авария случилась на участке старой теплотрассы, проложенной ещё в 70-е годы прошлого века.