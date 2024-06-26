Уральский проект о моде U’FASHION запустил свой подкаст на «Яндекс Музыке» и во «ВКонтакте»

Уральский проект о моде и дизайнерах U’FASHION запустил тематический подкаст на «Яндекс Музыке» и на своей странице во «ВКонтакте».

Первые выпуски посвящены брендам женской одежды I.B.W. и TOOMATCH, дизайнерам Анне Мамаевой, основавшей своё ателье, и Елене Бегловой, пришедшей в моду из спорта.

«В периметр PR-сопровождения проекта U’FASHION вовлечено большое количество информационных ресурсов. Это портал о дизайнерах и брендах Свердловской области ufashion.ru, который впоследствии будет интегрирован с маркетплейсом, сайт Международной недели моды UF LAB, социальные сети проектов, а также специализированные глянцевые издания. Мультиформатная PR-кампания предусматривает все возможные способы коммуникации с аудиторией, в том числе запись подкастов», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Подкаст будет выходить два раза в месяц. Уже можно послушать первые четыре выпуска.

Владелица холдинга Ural Fashion Group (объединяет 4 известных бренда: TOOMATCH, HARD STORE, SUPER SOCKS и Земля) Анна Паначева рассказала, как молодому бренду попасть на Moscow Fashion Week и во что обошлось открытие флагманского бутика TOOMATCH в Москве.

Серия с основательницей I.B.W. Оксаной Паникер о том, как вырасти от 150 тысяч стартового капитала до многомиллионных оборотов. Собственник одноимённого ателье Анна Мамаева порассуждала, зачем дизайнерам участвовать в выставках и конкурсах и почему выгодно идти в швеи.

Свежий выпуск — с баскетболисткой УГМК, мастером спорта международного класса Еленой Бегловой. Осенью прошлого года она запустила собственный бренд спортивной одежды BEGLOVA.

«Следующие выпуски будут посвящены ювелирным уральским брендам. Планируются встречи с представителями магазинов, байерами, консультантами в сфере моды. Подкаст U’FASHION дополнит содержание портала об уральских дизайнерах. Он будет полезен начинающим дизайнерам и просто интересующимся fashion-новостями», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Напомним, 27 мая в Екатеринбурге стартовал крупный международный проект о моде U'FASHION. Главная цель проекта — поддержка индустрии моды в регионе и выход на международный уровень. Организаторами проекта являются Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Деятельность фонда отвечает задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Самые значимые мероприятия U'FASHION в текущем году — Всероссийский конкурс дизайнеров и Международная неделя моды UF LAB, которая пройдёт в уральской столице с 19 по 23 августа.