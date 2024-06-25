Пенсионер на спортивной «шестёрке» сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Вчера, 24 июня, в 16:40 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 1 на улице Карла Маркса была сбита 20-летняя девушка.

«Установлено, что 73-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны улицы Огаркова в сторону улицы Островского, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате дорожного происшествия девушка-пешеход получила травмы ног и была госпитализирована. В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу).

Водитель пояснил дорожным полицейским, что девушка неожиданно выбежала на пешеходный переход, мужчина начал тормозить, как только её заметил, но наезда избежать не удалось. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.