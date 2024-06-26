В Нижнем Тагиле мужчина украл несколько миллионов из припаркованного рейсового автобуса

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил на 2 месяца в СИЗО местного жителя, который подозревается в краже крупной суммы денег. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда, утром 23 июня 2024 года мужчина, по версии следствия, в районе дома № 38 на улице Космонавтов выдавил дверь автобуса Simaz и похитил из салона 3,9 млн рублей. Задержанному предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере).

По информации АН «Между строк», обвиняемый уже имел проблемы с законом за серию грабежей в продуктовых магазинах.