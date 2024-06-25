Телефонного лжетеррориста из Нижнего Тагила отправили в колонию строгого режима

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ). По информации суда, вечером 20 февраля 2023 года мужчина на телефоны оперативных служб, включая скорую помощь, сообщил о готовящемся взрыве в многоквартирном доме № 36 на улице Дарвина.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно обращался в полицию в связи с удержанием его вещей сожительницей. После первоначальных разъяснений о местонахождении его вещей дежурный отдела полиции перестал отвечать на его телефонные обращения, не брал трубку. Тогда подсудимый позвонил по этому же вопросу по дежурному номеру пожарной службы, а затем, поскольку ему не помогли, решил позвонить в службу скорой медицинской помощи. При этом, чтобы привлечь к себе внимание сотрудников полиции в связи с их нежеланием принимать его обращения в связи с пропажей его вещей, он в разговоре с дежурным скорой медицинской помощи сообщил о том, что взорвёт жилой дом», — цитируются показания подсудимого в решении суда.

По совокупности с ранее вынесенным приговором тагильчанина приговорили к 6 месяцам и 6 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.