Определилась компания, которая установит в Нижнем Тагиле 50-метровый флагшток за 30 млн рублей

Монтажом 50-метрового флагштока (примерно высота 16-этажного дома) в Нижнем Тагиле в районе фонтана на улице Горошникова займётся МУП «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником тендера. Стоимость работ оценили в 30 млн рублей.

Флагшток будет оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Сам флаг будет иметь размеры 16,6 на 11,1 м. Под флагштоком сделают гранитную площадку, объект обнесут забором высотой 1,2 метра. Планируется установить видеонаблюдение и подсветку. Работы должны быть сданы до 5 августа 2024 года.

Напомним, в конце мая депутаты Нижнетагильской городской думы прохладно восприняли идею установить флагшток за 30 млн бюджетных рублей.

«В то время, когда у нас на грани закрытия ряд патриотических клубов, мы устанавливаем флагштоки за 30 млн рублей. На фасадах управления ЖКХ и на фасадах домов есть флагштоки. Мне кажется, у нас этого достаточно. Я считаю, что эти деньги нужно распределить на детские садики. В моём округе в 40% детсадов до сих пор стоят деревянные окна», — возмутился тогда депутат Дмитрий Костенников.