«Вместо того чтобы обучать детей стрельбе из автомата, лучше бы научить их умению вести переговоры». Тагильские психологи, родители и педагоги — о том, нужен ли курс начальной военной подготовки в школе

В последнее время в школах и детсадах всё чаще стали проводиться так называемые «уроки мужества», где приглашённые сотрудники МВД, Росгвардии или Минобороны показывают детям и подросткам оружие и даже учат их с ним обращаться. Такие занятия вызывают неоднозначную реакцию как у детей, так и у родителей.

Со следующего учебного года во всех российских школах планируется ввести курс начальной военной подготовки (НВП). Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для молодых людей в возрасте 15–20 лет. С 1947 года её отменили для всей неучащейся молодёжи, а с 1962-го — для всех учащихся. В 1967 году военную подготовку возобновили для старшеклассников средних школ и студентов профтехучилищ. В период перестройки НВП снова отменили.

Новую программу составят до 1 января, а после пройдёт её тестирование и проверка. Первый замминистра обороны, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предложил, чтобы на НВП было выделено не менее 140 часов за два года обучения и преподавали её ученикам 10–11-х классов. Журналист АН «Между строк» пообщалась с психологом, родителями школьников и педагогами и узнала их мнение по поводу этой инициативы.

Журналист Маргарита Мурзина, воспитывая четырёхлетнюю дочь, готовит её к школе и называет подобные нововведения милитаристской пропагандой. Девушка утверждает, что в первую очередь в общеобразовательных учреждениях обязаны давать базовые знания, которые никоим образом не должны быть связаны с оружием. Маргарита переживает за будущее своего ребёнка и беспокоится, что в школах будут вводить уроки по военной подготовке не только для старшеклассников, но и для детей младшего возраста.

«В младшем школьном возрасте дети должны играть, учиться читать, считать и писать, а не стрелять. Не думаю, что ребятам стоит знать про то, какие виды оружия есть на вооружении нашей армии. И тем более брать это оружие в руки», — говорит журналистка.

Кроме того, Маргарита считает, что такие изменения в программу должны вводиться исключительно по согласованию с родителями учащихся.

«Есть учебный план, в который пока что не входят занятия, посвящённые военной подготовке. Поэтому подобные инициативы могут реализовываться исключительно по согласованию с родителями несовершеннолетних и в формате факультатива. Но даже в этом случае должна быть методичка урока, разработанная учителями и психологами. Я более чем уверена, что у военнослужащих, проводящих подобные занятия, нет навыков работы с детьми и педагогического образования», — рассуждает она.

Маргарита упомянула о ситуации, получившей широкую огласку, когда в феврале 2022 года для воспитанников детского сада № 135 в Нижнем Тагиле была проведена патриотическая встреча с ветеранами «Боевого братства», сотрудниками Фонда поддержки ветеранов и полицейскими с выступлением участника боевых действий. На мероприятии малышам рассказали о работе силовых структур, продемонстрировали оружие и снаряжение.

«Возможно, имеет смысл проводить подобные занятия для учеников 9–11-х классов, но, опять же, по согласованию с родителями и в формате факультатива. Дети более младшего возраста, на мой взгляд, не способны осознать ту степень ответственности, которую накладывает взаимодействие с оружием. Где гарантия, что ребёнок, вдохновившись таким уроком, не попытается получить доступ к родительскому сейфу с оружием?» — говорит Маргарита.

Нередко истории с играми в «войнушку» заканчивались трагедией. Например, в мае этого года в Красноярском крае 10-летний мальчик случайно застрелил друга из охотничьего карабина своего отца. В Нижнем Тагиле из пневматической винтовки, попавшей в руки несовершеннолетнему, был убит 8-летний мальчик. Владельца оружия приговорили к девяти годам заключения.

«Если подростки не могут осознать ту степень общественной опасности, которую несёт оружие, то зачем давать им его в руки? Считаю, важно объяснять детям, что оружие — это не игрушка. Что это опасный предмет, который может убить или покалечить», — резюмирует журналист.

В середине октября в Нижнем Тагиле состоялись соревнования по стрельбе для детей из неблагополучных семей. Несовершеннолетние ребята под руководством участника СВО лейтенанта ОМОНа Андрея Раджабова учились держать в руках пневматическую винтовку и пистолет. Директор нижнетагильского Центра семейной терапии и консультирования Дмитрий Винокуров считает, что такая практика не нужна и является разрушительной для ещё не сформировавшейся психики ребёнка. Он утверждает, что детей нужно учить общаться со сверстниками и решать конфликты мирным путём.

«Последние годы и родители, и педагоги в один голос сетуют на то, что подростки стали агрессивными, участились случаи школьной травли и жестокости в отношениях между школьниками. К психологам нашего центра регулярно обращаются родители с просьбой помочь их подросткам справиться с гневливостью, конфликтностью, последствиями самоповреждений. Научные исследования показали, что дети и подростки в своём поведении отражают окружающую их среду: чем более агрессивный мир вокруг подростка, тем более агрессивным будет он сам. Как врач-психиатр и детский психотерапевт, я против таких нововведений в школьную программу. Вместо того чтобы учить детей стрелять из автомата, лучше бы научить их умению вести переговоры, договариваться и мириться, принимать различные точки зрения, уважать своих оппонентов по спорам, отстаивать свою точку зрения не кулаками, а аргументированной уверенной позицией», — отмечает Дмитрий Винокуров.

Директор нижнетагильской школы № 32 Галина Масликова осознаёт важность и актуальность задачи по внедрению военного курса для учащихся, особенно в сегодняшнее непростое время, но она, как и многие педагоги, отмечает, что нововведение не должно перегружать основную программу. Ведь школьникам необходимо отдыхать, заниматься хобби, переключать внимание на другие важные аспекты жизни.

«Несомненно, есть несколько вопросов, которые требуется обсудить, обдумать. Я считаю, что до сентября 2023 года у министерства просвещения есть время, чтобы всё проанализировать и определить количество часов, выделенных на дисциплину, ведь у старшеклассников сейчас перегружена учебная программа. Нужно будет рассматривать новый курс и вводить его грамотно», — рассуждает директор.

Галина Масликова отмечает, что в современных реалиях перед педагогом стоит задача грамотного погружения несовершеннолетних в военно-историческую тему, без агитации и пропаганды насилия и агрессии.

«Хочу отметить, что учебный курс ОБЖ, введённый во всех школах, прекрасно реализуется. И в рамках этого курса есть модули, где как раз рассматриваются те же вопросы, которые будут изучаться в военной подготовке. И практические занятия есть, и медицина», — отмечает директор школы.

По её словам, в Нижнем Тагиле неплохо проявляют себя отряды юнармейцев, которые проходят военную и строевую подготовку, изучают основы экстренной медицинской помощи. Ребята из разных школ посещают такие военно-патриотические кружки и участвуют в профильных соревнованиях.

«Отряды юнармейцев — очень серьёзное движение. Кроме того, во многих школах нашего города есть отряды зарничников. У нас в школе, в частности, есть отряд “Юная гвардия”, который объединяет учащихся старших классов. Ребята участвуют в конкурсах, военно-патриотических фестивалях, знакомятся с оружием, изучают историю русской армии, тренируют навыки оказания медпомощи в полевых условиях. У нас очень успешный отряд. Всегда в лидерах среди других школ города. Наши ученики — победители областного конкурса “Зарница”», — делится Галина Масликова.

Предполагается, что для новой дисциплины будут искать преподавателей с опытом военной подготовки. В образовательных учреждениях идут дискуссии на эту тему. Галина Масликова считает, что многим школам придётся столкнуться с проблемой подбора преподавателей по профилю НВП, хотя в её школе такой специалист уже есть.

«Обсуждается, что преподавать военную подготовку должны те, кто с ней знаком. Нам в этом плане повезло: учитель ОБЖ служил в армии. Он знает, как разобрать и собрать автомат, знает все подходы к строевому шагу, медицинским вопросам», — уточняет директор школы № 32.

Галина Масликова при этом отмечает, что сейчас для муниципальных учреждений ещё нет точных указаний по организации введения новой дисциплины. Педагоги могут лишь предполагать, в каком формате всё будет реализовано.

Руководитель движения «Юнармия» и военно-патриотического клуба «Ратник» в Нижнем Тагиле Евгений Веверица считает, что сейчас в городе среди ребят от 11 до 18 лет мало добровольцев, которые с удовольствием идут в военно-патриотические отряды. Поэтому возрождение преподавания начальной военной подготовки в школах, по его мнению, является необходимым.

«Чтобы предмет в школе прижился, его нужно профинансировать, чтобы не получилось, как с “Юнармией”. Вроде её создали, но финансирования нет. Так и здесь. Если создавать полноценный курс, то нужно сделать всё необходимое для этого, организовать базу. А не так, что класс пришёл на занятие, а на уроке один автомат на 25 человек. До последнего очередь дошла, а урок закончился. К сожалению, такое в практике повсеместно. Возрождать надо с умом», — рассуждает Евгений Веверица.

По его мнению, вести уроки военной подготовки в школах должны военные, потому что любой командир — это тоже педагог.

«Военный человек кем-то руководил, у него были в подчинении люди. До солдата он мог донести информацию, соответственно, преподавать детям он тоже сможет. Кроме того, военный вправе получить параллельно педагогическое образование и тем самым улучшить свои навыки общения с детьми», — уточнил Евгений Веверица.

Руководитель «Юнармии» в Нижнем Тагиле напомнил, что записаться в отряд общественного движения может любой ученик. Для этого достаточно написать заявление и получить согласие законных представителей. Серьёзных ограничений по состоянию здоровья нет, но в некоторых случаях потребуется справка от врача. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2016 года. В начале 2017-го первые отряды «Юнармии» появились в Свердловской области.

Заместитель директора по правовому воспитанию школы № 138 Дмитрий Шморгунов позитивно относится к инициативе введения нового курса. Он считает, что подобные уроки лучше вводить с более раннего возраста, а не в старших классах, так как главной целью новой программы станет приобщение ребёнка к патриотизму. А кому-то это поможет определиться с выбором будущей профессии. Например, стать военным или полицейским.

«Само по себе военно-патриотическое воспитание не ставит первостепенную задачу научить ребёнка владеть оружием. Это достаточно большой курс, который вводится в рамках определённой воспитательной работы. Поэтому ученик, овладевая нужными навыками, приобретает возможность профессионального выбора. Например, связать свою жизнь с военной сферой либо пополнить ряды полиции», — рассуждает Дмитрий Шморгунов.

Он считает, что курс НВП не перегрузит школьную программу, если его грамотно составить. Особенно если учесть, что у подростков сейчас много свободного времени, которое нужно тратить с умом.