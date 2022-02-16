В Нижнем Тагиле детсадовцам показали автозак и дали в руки оружие

15 февраля в Нижнем Тагиле ветераны «Боевого братства» вместе с Фондом поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов и отдельным батальоном ППСП провели встречу с воспитанниками детского сада № 135 и учащимися третьего класса школы № 3, рассказали в паблике во «ВКонтакте» «Боевое братство».

«Для ребят были небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, дети научились пользоваться настоящими радиостанциями и, самое главное, побывали внутри специального полицейского автомобиля. Восторгу детей не было предела!» — говорится в сообщении.

Мама одного из воспитанников детского сада № 135 на Руднике имени III Интернационала рассказала АН «Между строк», что дети примерили на себя каски, бронежилеты. Также малыши подержали в руках настоящее оружие и посидели в полицейском КамАЗе.