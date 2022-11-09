Со следующего учебного года во всех российских школах появятся уроки начальной военной подготовки

С 1 сентября 2023 года в школах России введут курс начальной военной подготовки (НВП). Программу подготовят до 1 января, а после пройдёт её тестирование и проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил вернуть в школьную программу курс по военной подготовке. Соответствующее письмо он направил в Минобороны РФ, которое одобрило его инициативу.

«Мы считаем, что преподавать этот предмет должны участники боевых действий. Мы считаем, что в нынешних очень непростых условиях каждый юноша должен уметь обращаться с оружием и пройти начальную военную подготовку», — отметил Миронов.

Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для молодых людей в возрасте 15–20 лет. С 1947 года её отменили для всей неучащейся молодёжи, а с 1962-го — для всех учащихся. В 1967 году военную подготовку возобновили для старшеклассников средних школ и профтехучилищ. В период перестройки НВП снова отменили.