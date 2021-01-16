Власти выплатят по 800 тысяч рублей семьям погибших в пожаре в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга выплатит по 100 тысяч рублей семьям, которые потеряли близких после пожара 12 января в многоквартирном доме в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу. Всего, по его словам, из резервного фону муниципалитета будет выделено 800 тысяч рублей.

«Мы приняли решение каждому члену семьи — у нас, к сожалению, восемь погибших — по 100 тыс. рублей из муниципального бюджета выделить. Такого не было никогда, это неординарная ситуация, массовая гибель людей. Конечно, без помощи и без поддержки оставить дело нельзя», — сказал Орлов.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга. Семья, которая проживала в квартире, ставшей очагом возгорания в девятиэтажном доме была неблагополучной. По предварительным данным, из-за долгов в квартире был отключён свет, поэтому хозяева пользовались горелками.