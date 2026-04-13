ЕВРАЗ направит 1,4 млрд рублей на создание современного образовательного центра в Нижнем Тагиле на месте бывшего училища № 104

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт комплекса зданий бывшего училища № 104 на улице Индустриальной, 66. По соглашению с правительством Свердловской области и городской администрацией компания ЕВРАЗ выделит около 1,4 млрд рублей на модернизацию помещений и оснащение будущего Центра профессиональных компетенций при Нижнетагильском горно-металлургическом колледже.

Проект включает полную реконструкцию объекта. Будут обновлены фасады, капитально отремонтирована кровля с установкой современных водосточных систем, заменены все инженерные коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация и вентиляция, а также благоустроена прилегающая территория. Внутри зданий планируется полностью обновить интерьеры, установить энергоэффективное освещение и современные системы безопасности. Одновременно со строительными работами начнется закупка высокотехнологичного оборудования для мастерских и лабораторий. Завершение ремонтных работ запланировано на июль 2027 года, а полная комплектация центра оборудованием должна быть завершена до конца того же года.

Новый центр сосредоточится на подготовке специалистов по наиболее востребованным инженерным и техническим направлениям, таким как сварочные технологии, токарная обработка на станках с ЧПУ, электромонтаж, высотные работы и лабораторный химический анализ. Он станет важным центром для профориентации школьников, проведения региональных соревнований по профессиональному мастерству и повышения квалификации работников промышленных предприятий.

«Мы хотим, чтобы в ЕВРАЗ приходили инициативные и талантливые ребята, поэтому создаём для них лучшие условия обучения в регионе. Современное оборудование, передовые технологии, комфортные аудитории и мастерские — именно такая база позволяет готовить инженеров нового поколения. Инвестиции в создание Центра профессиональных компетенций — это вклад в будущее города и компании», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Создание такого центра — это ответ на главный запрос наших предприятий и самой молодёжи: учиться современно, практично, не уезжая из Нижнего Тагила. Мощный центр инженерного образования укрепит кадровый потенциал нашего промышленного города на годы вперёд», — сказал глава города Владислав Пинаев.