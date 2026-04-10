В Нижнем Тагиле из-за паводка затопило 12 садовых участков

В Нижнем Тагиле в результате паводка оказались под водой участки в коллективных садах и посёлке Евстюниха.

«Вода зашла только на некоторые участки, дома не тронуты, в СНТ “Шахтёр” — 6, “Автомобилист” — 2, посёлок Евстюниха — 4. Отмечу, эти участки нарезаны давно и находятся в официально подтверждённой зоне подтопления. В деревне Баронская на реке Межевая Утка уровень воды снизился», — сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил также, что ситуация находится под контролем, за последние дни критических изменений нет, на подтопляемых территориях круглосуточно дежурят спасатели. Все службы работают в режиме повышенной готовности.