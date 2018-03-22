Владелец квартиры, где прописаны 7 тысяч мигрантов, на самом деле зарегистрировал 20 тысяч человек

Собственник 16 квадратных метров в екатеринбургской квартире на улице Баумана, 20, где прописаны более 6,8 тысяч мигрантов, признался, что за 10 лет зарегистрировал порядка 20 тысяч иностранцев, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры пишет Znak.com.

Свои действия мужчина объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам за вознаграждение. При этом выяснилось, что полиция уже допрашивала этого мужчину в качестве подозреваемого, но обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения не избиралась. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от начальника городского УМВД активизировать расследование уголовного дела.

В самом доме по улице Баумана никто из жильцов никогда не видел такого количества иностранцев в своем подъезде, выяснили сотрудники прокуратуры после опроса соседей.

О квартире, в которой прописаны почти 7 тысяч мигрантов, стало известно 20 марта на заседании городской думы, когда прокурор Светлана Кузнецова раскритиковала городское УМВД за этот инцидент. Как выяснилось, житель Екатеринбурга, за короткое время зарегистрировавший в квартире более 57 иностранцев, попал в поле зрения полиции ещё летом 2016 года, в декабре того же года по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). На тот момент в квартире были зарегистрированы около 1 тысячи человек. За год расследования их число выросло до 6,8 тысячи.

Доследственную проверку возможной халатности сотрудников миграционного отдела полиции проводит также СКР.