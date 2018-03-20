В Екатеринбурге в квартире фиктивно прописались 6844 человека

В Екатеринбурге в одной квартире были фиктивно прописаны 6844 человека, со ссылкой на прокурора уральской столицы Светлану Кузнецову пишет Znak.com.

По её словам, квартира находится на улице Баумана, 20.

«Когда там было прописано 57 человек, было возбуждено дело по фиктивной установке на учёт. Но в ходе расследования дела количество зарегистрированных выросло до 6844», — сказала Кузнецова.

Прокурор отметила, что, по её мнению, это недоработки в профилактике преступлений.

«Объясните, чем занимались участковый уполномоченный, оперуполномоченный? Это невозможно было не заметить», — спросила прокурор у главы УМВД РФ по Екатеринбургу Сергея Кулагина.

Глава УМВД отметил, что регистрация проводилась через МФЦ.