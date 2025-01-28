Владелец бара «Гора» Антон Нургалеев взял шефство над юными футболистами из тагильского ребцентра для несовершеннолетних

Владелец бара «Гора» Антон Нургалеев (Мэйдэй) взял шефство над юными футболистами из Нижнетагильского cоциально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«Мне рассказали, что в детский дом на Красногвардейской, 55, между ГДДЮТ и НТГСПИ нужен футбольный тренер. А я как раз занимаюсь тем, что тренирую детей в проекте “Футболика”, поэтому подумал: почему бы и нет, и согласился. Мы занимаемся уже на протяжении двух месяцев, каждый четверг», — рассказал Антон Мэйдэй.

По его словам, сейчас у ребят нет необходимого инвентаря и экипировки. Первые две недели им даже приходилось заниматься без фишек, которые нужны для проведения тренировок по развитию ловкости, координации и совершенствованию футбольной техники.

«Зал очень маленький, но это уже не исправить, с очень тусклым освещением. Договорился с электриком, с освещением поработаем. У ребят есть только два или три мяча, которые не подходят для тренировок в зале и, честно говоря, оставляют желать лучшего. Поэтому на тренировки я приношу три своих мяча. Ещё одной из трудностей, с которой я столкнулся, стало то, что первые две-три тренировки ребята занимались во флисовых костюмах, в которых ходят на улице, и в зимних огромных кроссовках. На мой вопрос, почему они не надевают другую форму, они ответили, что её нет. А бутсы, которые у них есть, выдаются только 8-9 спортсменам на официальных соревнованиях. По моей просьбе игрокам выдали эти бутсы, но, так как занимается около 20 человек, их хватило не всем», — говорит Антон.

Как только Антон рассказал у себя в соцсетях о проблеме, люди сразу начали откликаться и переводить деньги. В первый же час удалось собрать около 20 тысяч рублей, на которые он приобрёл 10 профессиональных футбольных мячей. Антон отмечает, теперь во время тренировок будет меньше простоя, а функциональная отдача возрастёт.

В поддержку футболистов в предстоящую пятницу, 31 января, в баре «Гора» состоятся благотворительные выступления диджеев. На деньги, собранные на мероприятии, будут куплены мячи, обувь и прочий необходимый инвентарь.

«Ребята очень заинтересованы в тренировках. С каждым разом желающих всё больше: сначала было восемь человек, потом десять, сейчас уже двадцать. Даже девчонки приходят. После занятий они довольные, каждый раз рассказывают мне, что им понравилось. Они всегда радостно меня встречают. Как мне сказал представитель детского дома, дети с нетерпением ждут каждый четверг. Я получаю удовольствие от того, что дети, у которых, скажем так, есть определённые лишения в жизни, находят себя, реализуются и эмоционально раскрываются в положительную сторону. Поэтому я стараюсь придумывать тренировки интересные и разнообразные. Средства, вырученные с вечеринки, мы потратим на необходимый инвентарь для занятий спортом, возможно, купим ворота, так как сейчас они меньше метра и самодельные, сваренные из полипропиленовых труб», — делится Антон.