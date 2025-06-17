Экс-мэру Дегтярска назначили 10 лет колонии за взятки

Кировский райсуд Екатеринбурга признал бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и назначил ему 10 лет колонии строгого режима, запретив также занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 7 лет. Экс-чиновник был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

По версии следствия, Вадим Пильников с 2020 по декабрь 2024 года, находясь в должности мэра Дегтярска, получил от своего заместителя более 890 тысяч рублей, а также автомобиль Audi Q6 за оказание общего покровительства и попустительство по службе. Кроме того, суд установил причастность Пильникова к получению взятки в размере 4,4 млн рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова.

Приговор в законную силу не вступил.