Свердловская область попала в топ-15 регионов по уровню доходов

Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения. Исследование проведено экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за 2024 год. В качестве основного показателя аналитики учитывали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов в регионе к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с показателем 3,94, за ним следует Ненецкий автономный округ с результатом 3,74. Высокие позиции регионов связаны с высокими зарплатами работников газовой и нефтяной отраслей. Третье место занял Чукотский автономный округ с показателем в 3,21. В первую пятёрку также вошли Магаданская область (3,04) и Москва (3,03). Санкт-Петербург показал результат 2,55, что позволило ему занять восьмое место в рейтинге.

Свердловская область отметилась на 13-м месте с рейтингом 2,21. При этом, согласно официальной статистике, в регионе за чертой бедности на 2024 год проживает 5,9% населения, что на 1,7 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Хуже всего ситуация в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Тыве и Алтае.