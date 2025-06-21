Наводнения в Нижнем Тагиле. Часть 1

17 июня исполнилось 98 лет со дня самого сильного в истории Нижнего Тагила наводнения, которое разрушило заводскую плотину и принесло немало бед. Но в истории нашего города это было далеко не первое и не последнее наводнение — таковые случались примерно раз в 30–50 лет. О том, что вода время от времени приносила большие неприятности тагильчанам, говорят и остатки подпорных стен вдоль берегов «вешнячего канала», и огромное количество плитняка и бутового камня, которые строители находили на улицах Папанина, Ветеринарной и Береговой-Краснокаменской. Но самое странное заключается в том, что все эти наводнения происходили во второй половине июня, когда, казалось бы, уже и снег весь давно сошёл, и погода совсем не баловала осадками.

Наводнение 1927 года. Улица Нижняя Ерзовка (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Navodnenie-1927-god.-Ulica-Nizhnjaja-Erzovka-nyneshnjaja-Papanina..jpg)

В 1778 году приказчик Нижнетагильского завода Терентьев писал Никите Акинфиевичу Демидову в Москву: «Сего года, месяца июня, 19 дня плотинный осмотрщик Макаров доложил, что все вешки в заводском пруду скрыты водой, после чего мною был дан указ открыть вешнячие и рабочие створки, дабы испустить из пруда избыток воды способный повредить плотину». Далее приказчик сообщал, что пруд переполнился водой в результате проливных дождей, «кои шли три дня подряд после зноя, стоявшего две недели».

В середине июня 1826 года заводской пруд вновь переполнился водой из-за затяжных ливней, и снова пришлось останавливать производство, чтобы сбросить избыток воды из пруда. Тогда же приказчики Черноисточинского завода докладывали, что «из-за внезапных дождей заводской пруд разлился аж до Каменского болота, затопив делянки углежогов и покосы по левому берегу».

Сильное наводнение 1881 года было описано в газете «Екатеринбургские Епархиальные ведомости» (№26 за 1886 г.): «Не мешает упомянуть о небывалом наводнении, случившемся в Краснопольском селе и его окрестностях в 1881 году на 21-е число месяца июня. Впечатление от наводнения едва ли изгладится у кого из памяти, а вероятно, будет передаваться из рода в род — грядущим поколениям. В 1881 году дождь бывал часто, но на 21-е число месяца июня был такой силы проливной дождь, что едва ли такого ливня кому случалось видеть когда-либо. От сильного ливня на возвышенных местах большие бревна несло, как щепки... Наводнение началось с прорыва Вилюйской плотины, в результате чего было смыто две мельницы, затоплен Вилюйский прииск. Затем вода устремилась на Краснопольскую плотину, которая, не выдержав сильного напора, снесла сельскую мельницу. Наводнение застигло жителей села Краснополье ночью. Из домов выйти не было никакой возможности, потому что вода шла очень стремительно, разрушая крепкие столбы, ворота, амбары, унося домашний скот и птицу, и заливая набережные дома, в которых мебель и разные вещи плавали, как в реке... В Краснополье вода начала убывать к 7 часам утра, устремилась в реку Нейву. На реке Нейве был построен Петрокаменский завод, назад тому 100 лет, отстоящий от Краснопольского села в 12 верстах. Сюда-то, на Петрокаменскую плотину, вода устремилась со всею своей разрушительностью. Вода снесла Петрокаменскую плотину, разрушив кричное заведение. Здесь большие тяжести — в 1500 пудов, вода несла на расстоянии ста и более саженей. Вода своим разрушительным действием много причинила убытка заводским действиям в несколько десятков тысяч рублей серебром. Заводские действия в этом заводе прекратились и по настоящее время не возобновляются».

Тогда же, в июне 1881 года, стихия проверила на прочность и Нижний Тагил. Но плотины Выйского и Нижнетагильского заводов выдержали напор воды. Кроме того, безупречно отработали и службы плотинных мастеров на обоих заводах, сумевшие вовремя обеспечить сброс воды. Хотя, без убытков не обошлось: были подтоплены Андреевский и Выйский рудники, несколько десятков домов на Зелёной и Заречной улицах, разрушены две «толчеи» (мельницы по помолу кварцевого песка) на плотинах Выйского и Нижнетагильского заводов.

В 1916 году владелец Нижнетагильских заводов Елим Павлович Демидов решил акционировать свои предприятия. На Нижнетагильском и Выйском заводах были проведены сокращения штатов, в том числе и в службах плотинных мастеров. Плотины ликвидированных Авроринского, Антоновского, Висимо-Уткинского заводов вообще никем не обслуживались, и понемногу размывались дождями и паводковыми водами. Через год, в 1917-м, без присмотра осталось плотинное хозяйство Выйского завода, а в 1918-м – и Нижнетагильского железоделательного завода. Сами плотины не ремонтировались со времён 1-го российского экономического кризиса в 1901–1903 гг. Всё это, помноженное на нерасторопность местных властей, и стало причиной катастрофы 1927 года.

К слову, нерасторопность городских властей стала причиной многих разрушений, которые принесла с собой большая вода. В 1990-х и в начале 2000-х годов в областных архивах были найдены десятки писем в тагильские партийные и советские органы, в которых граждане сигнализировали о плохом состоянии мостов через реку Тагил. В частности, Маральского моста, соединяющего центр города с его Выйской частью, Вогульского моста (на месте которого ныне стоит Лебяжинский (Букатинский) мост), Зелёного моста, соединяющего завод с улицей Нижней Ерзовкой (Папанина), и пешеходных мостов в конце улицы Раздельной (Космонавтов). Жаловались тагильчане и на плохое укрепление прибрежных улиц вдоль реки Тагил и по берегам заводских прудов. Были найдены в архивах и протоколы заседаний исполкома городского Совета, из которых было видно, что жалобы горожан или не рассматривались вовсе, или рассматривались в последнюю очередь, а средства на ремонт мостов или укрепление береговых линий не выделялись вовсе. В лучшем случае исполком давал поручение парткому и профкому какого-либо крупного предприятия «изыскать средства, материалы и рабочую силу» для устранения причин недовольства граждан. Но крупных предприятий в городе тогда было всего три, и их финансовое положение не давало возможности выполнить распоряжение исполкома.

Наводнение 1927 года. Разрушенный Зелёный мост (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Sneslo-zelenyj-most-u-prohodnoj-zavoda-Kujbysheva.-Posle-navodnenija-1927-goda..jpg)

Наводнение 1927 года воочию показало несостоятельность служб городского хозяйства. В первые часы после прорыва воды были смыты и разрушены все вышеперечисленные мосты. Новый мост (имени Красной Армии) тоже скрылся под водой, но устоял. Связь между Центральным, Выйским и Краснокаменским районами была утрачена почти на трое суток. Также были затоплены прибрежные улицы, прекратилась подача электричества и подвоз продуктов. Вода затопила проезжую часть и огороды частных домов, поднявшись в некоторых местах на полтора метра. Потоки воды уносили домашний скот и кур. Вместе с водой из пруда вышло множество рыбы. Жители Нижней Ерзовки (ул. Папанина) и Береговой (ул. М. Горького) надолго запомнили, как вилами ловили метровых щук между грядок в своих огородах.

Наводнение 1927 года. Улица Арзамасская (Красноармейская) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Ijul-1927-g.-Ul.-Arzamasskaja.-Reka-Tagil-zatopila-Novyj-most..jpg)

Надо сказать, что наводнение в Нижнем Тагиле послужило хорошим уроком для других уральских городов, где были старые металлургические заводы, работавшие на силе воды. Были разработаны мероприятия по укреплению плотин и дамб в городах и сёлах области, а также создана областная служба оповещения при возникновении экстренных ситуаций. Кстати, в начале XIX века на Среднем Урале уже существовала такая служба: тогда верховые гонцы развозили по заводам и деревням известия о наводнениях, пожарах и других природных катаклизмах. Нынешняя служба оповещения использовала вместо гонцов телеграф. А обком партии и облисполком Уральской области выпустил постановление, согласно которому мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 50% финансировались из областного бюджета.

Историю тагильского наводнения 1927 года читали студентам уральских ВУЗов, а в 1947 году включили в программу лекций Всесоюзного общества «Знание».

(продолжение следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный



По материалам:

- Международного Демидовского фонда;

- альманах «Тагильский краевед» №№ 1-20;

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru